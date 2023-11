Android Auto si aggiorna in queste ore alla versione 11 beta, naturalmente per coloro che hanno aderito al programma di test. Giusto qualche giorno fa era stata rilasciata la 10.9 stabile con la soluzione a un bug, ed è possibile che anche la nuova release possa puntare in tale direzione.

Android Auto 11 beta è disponibile al download

Android Auto non è esattamente una delle app o dei servizi più stabili che ci siano in giro, e purtroppo vede spesso alcuni bug più o meno fastidiosi. In tal senso è un bene che il programma beta prosegua con la nuova versione 11.0.1347, il cui changelog resta purtroppo avvolto nel mistero. Quello che viene indicato è sempre il solito e si riferisce a diverse versioni fa, quindi immaginiamo che le novità della release più recente siano concentrate su bugfix e soluzioni a problemi scovati in questi mesi.

I nuovi colori di Google Maps sono già stati introdotti da qualche giorno e non sembrano essere legati a una particolare versione, e non sappiamo se Google abbia (finalmente) messo mano al problema relativo alle chiamate WhatsApp che si interrompono.

Per aggiornare alla versione 11 di Android Auto dovete prima aderire al programma beta tramite il Google Play Store, passando per questo link. Nel caso il programma risulti al completo, potete sempre optare per l’installazione manuale del più recente APK tramite APKMirror. Vi lasciamo anche il badge con il collegamento diretto all’app sul Google Play Store.

