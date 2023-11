Android Auto e i problemi che ciclicamente si presentano nel servizio di Google sono uno degli argomenti più trattati sulle nostre pagine, la piattaforma di infotainment del colosso di Mountain View è infatti ormai nota per la mole di bug che ne affliggono le versioni andando a inficiarne così il corretto utilizzo e funzionamento.

Nonostante ciò il servizio rimane uno dei più aggiornati dall’azienda che investe svariate risorse nel suo sviluppo e miglioramento; Android Auto viene infatti regolarmente aggiornato sia nel canale stabile che in quello beta portando con sé soluzioni a problematiche emerse in precedenza, oltre a rinnovamenti grafici e nuove funzionalità.

Ebbene, in queste ore la piattaforma sta ricevendo una correzione a un bug che affliggeva Spotify ma soprattutto accoglie la versione 10.9 sul canale stabile dell’app (versione finora disponibile in beta). Vediamo i dettagli.

Arriva la correzione a un bug di Spotify e si intravede un’attesa funzione

Partiamo dal caso più recente ovvero il fastidioso bug riguardante Spotify su Android Auto; apparso nei primi giorni del mese corrente, il bug impediva il corretto funzionamento delle playlist sulla piattaforma di Google mostrandole prive di canzoni in fase di riproduzione musicale.

Stando alle segnalazioni degli utenti, il problema sembrava affliggere tanto i contenuti musicali quanto le code di riproduzione dei podcast all’interno del servizio.

Tuttavia, dopo un breve periodo di investigazione, Spotify ha rilasciato la versione 8.8.88.397 dell’app per Android che, a detta di chi ha potuto provarla, risolve ogni tipo di problema riguardante le playlist musicali e dei podcast sull’app per Android Auto.

Nel frattempo, anche Android Auto stessa sta ottenendo ulteriori miglioramenti; le versioni precedenti del servizio includevano prove del fatto che l’azienda stesse lavorando a un pulsante di disconnessione per le connessioni wireless.

Una delle carenze meno chiacchierate ma significative di Android Auto è l’assenza di un pulsante dedicato alla disconnessione – se connessi in modalità wireless – del proprio dispositivo mobile dall’unità principale. Per ovviare a questa carenza, gli utenti preferiscono abilitare la modalità aereo o disabilitare il Bluetooth del proprio smartphone; una soluzione indolore e rapida ma che finisce, inevitabilmente, per andare in conflitto con gli altri dispositivi bluetooth connessi con il telefono, quali cuffie o smartwatch, causandone anche la loro disconnessione.

Nel corso degli anni, alcuni produttori di auto hanno ovviato al problema rilasciando un proprio tasto dedicato creando ulteriore frammentazione, un termine tristemente noto al mondo Android.

Pare che Google voglia porre fine a questo inconveniente e stia lavorando a un pulsante dedicato alla disconnessione del proprio dispositivo da Android Auto, sebbene non vi siano ancora tracce nei canali beta dell’app. Non ci resta che attenderne l’arrivo, previsto per i prossimi mesi.

Google aggiorna Android Auto alla versione 10.9 sul canale stabile

Dopo circa una settimana dal suo arrivo sul canale beta dell’app, Google ha avviato il rilascio di Android Auto 10.9 stabile, a conferma del fatto che il team di sviluppatori di Google non ha alcuna intenzione di rallentare i propri lavori di miglioramento della piattaforma.

Come vi abbiamo raccontato in sede di annuncio della beta, anche in variante stabile, come da tradizione, Big G non ha pubblicato un changelog ufficiale delle novità introdotte dunque è lecito attendersi che il team di sviluppo si sia concentrato nel miglioramento dell’esperienza generale del servizio limitandosi a correggere qualche bug minore senza introdurre novità sostanziali.

Stando a quanto riferito da alcuni informatori, il colosso sarebbe al lavoro, oltre al suddetto metodo dedicato per la disconnessione del proprio dispositivo, anche su una funzione che consentirebbe di sincronizzare lo sfondo tra Android Auto e lo smartphone a cui è connesso al fine di offrire un’esperienza utente omogenea e coerente. Tuttavia, non è ancora presente su questa versione dell’app.

Come scaricare o aggiornare l’app all’ultima versione

Il rilascio della versione stabile di Android Auto 10.9 è attualmente nelle primissime fasi del proprio rilascio dunque alcuni utenti potrebbero dover aspettare anche fino ai primi giorni di dicembre per riceverlo.

Qualora voleste accorciare i tempi di attesa e scaricare Android Auto potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 10.9 la trovate qui.

Potrete invece consultare la pagina dedicata sul Google Play Store attraverso il seguente badge tramite il quale installare o aggiornare l’app.