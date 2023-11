Chi possiede tanti dispositivi smart home probabilmente conosce già Google Home, la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di gestire la propria “casa intelligente” da un unico posto.

Google Home App è molto apprezzata dagli utenti per le sue tante funzionalità sebbene non manchino alcuni problemi e il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è costantemente impegnato in un lavoro volto a risolverli o, comunque, a limitare gli eventuali fastidi.

Alcune novità in arrivo per l’app Google Home

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni degli utenti che hanno notato funzioni e informazioni aggiuntive nelle versioni aggiornate dell’applicazione Google Home, come ad esempio le letture dei sensori sui device o i controlli per prodotti come i ventilatori a soffitto.

Sebbene il team di sviluppatori di Google abbia contrassegnato questi aggiornamenti come “prossimamente disponibili in Public Preview”, pare che molti utenti abbiano già avuto accesso a tali novità nell’applicazione.

Per quanto riguarda i ventilatori, le funzioni che saranno supportate sono la rotazione, il multisensore (stati del sensore) e la velocità della ventola mentre altri dispositivi saranno in grado di mostrare la luce, il movimento, l’umidità e la temperatura.

Il colosso di Mountain View oramai da diversi mesi sta lavorando al miglioramento di Google Home app, rendendo possibile agli utenti la creazione di automazioni personalizzate, apportando modifiche all’interfaccia per semplificare la navigazione tra le varie funzionalità e introducendendo opzioni per verificare la disponibilità di aggiornamenti firmware e aggiornamenti software generali.

In sostanza, il team di Google mira a rendere questa applicazione sempre più valida in un settore che va crescendo e che si fa via via più competitivo.

Se desiderate scaricare le ultime versioni di Google Home app potete sfruttare APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o il seguente badge, che vi porterà sul Google Play Store: