Google ha pubblicato uno dei suoi consueti articoli di riepilogo sul blog ufficiale, che fanno il punto sulle ultime novità di app e servizi. Questa volta si parla di YouTube Premium e delle funzionalità introdotte in questi ultimi giorni: si parte dal 1080p Premium con bitrate migliorato e si arriva all’ampliamento della possibilità di riprendere i video anche per smart TV e tablet. Vediamo tutto più da vicino.

Il 1080p a bitrate migliorato su YouTube Premium anche per Android, web e smart TV

Google ha portato su YouTube la nuova qualità “1080p Premium” con bitrate migliorato anche su Android, web e smart TV. Si tratta di una funzione già disponibile da un po’ per gli utenti iOS e in distribuzione in queste settimane anche per gli altri utenti abbonati (alcuni potrebbero averla già da un po’, altri riceverla in queste ore). Come si può già intuire dal nome, la funzione è offerta esclusivamente agli utenti con abbonamento YouTube Premium attivo: per chi non lo sapesse, quest’ultimo ha un costo di 11,99 euro al mese (o 17,99 euro al mese per il piano Famiglia), anche se negli Stati Uniti sono arrivati proprio in questi giorni dei rincari.

Il bitrate più elevato, ora accessibile anche su Android, web e smart TV, consente di ottenere immagini più vivaci e maggiori dettagli a parità di risoluzione. La funzione è abilitata automaticamente in base alla connessione, ma si può anche selezionare manualmente nel menu “Qualità” durante la riproduzione dei video.

A partire da oggi, i membri Premium possono essere tra i primi a provare il nuovo strumento sperimentale di intelligenza artificiale “Conversational AI“, un tool pensato per migliorare l’esperienza di visione. Può servire per rispondere a domande, suggerire contenuti correlati e altro ancora, senza interrompere la visione. Attualmente è disponibile solo in inglese e su Android per un numero limitato di abbonati Premium negli Stati Uniti. Abbiamo avuto modo di parlarne già qualche giorno fa.

Gli utenti YouTube Premium possono inoltre sfruttare la possibilità di riprendere un video dal punto in cui lo si era lasciato anche su smart TV e tablet. Questa funzione era già accessibile su smartphone e versione web, ma ora si è allargata: è pensata per non far perdere nemmeno un istante dei video preferiti, indipendentemente dai dispositivi con cui ci si sposta.

Chiudiamo con l’arrivo dei Badge Premium, ossia delle etichette da guadagnare raggiungendo nuovi traguardi e sfruttando le funzionalità Premium. Si possono trovare nella pagina dedicata ai vantaggi dell’abbonamento e vanno a costituire una sorta di bacheca dei trofei personale.

Per ulteriori dettagli sulle più recenti novità di YouTube Premium potete fare riferimento al post sul blog ufficiale pubblicato da Google.

Leggi anche: Recensione Google Pixel Watch 2: prezzo salato per miglioramenti dovuti