L’intelligenza artificiale prende sempre più piede nei prodotti e nei servizi più popolari del mondo mobile e l’ultimo esempio è rappresentato da YouTube, il cui team di sviluppatori ha avviato i test relativi a due nuove interessanti funzionalità.

Ci riferiamo alla possibilità per gli utenti di porre domande sui video e navigare tra i commenti più facilmente, funzioni che al momento sono disponibili soltanto negli Stati Uniti, in lingua inglese, per i membri di YouTube Premium che hanno compiuto almeno 18 anni.

YouTube punta sull’intelligenza artificiale

In virtù della prima nuova funzionalità, mentre si sta guardando un video è possibile premere su un tasto Chiedi per interagire con l’intelligenza artificiale al fine di saperne di più sul contenuto del filmato in questione.

Le risposte fornite agli utenti sono generate da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e dovrebbero essere basate su informazioni recuperate da YouTube e dal Web.

Il team di Google rende noto che verranno registrati per 30 giorni i dati relativo all’utilizzo di questo strumento, oltre che le domande e i feedback inviati dagli utenti, precisando che tali informazioni non verranno utilizzate per mostrare annunci pubblicitari.

Inoltre il team di sviluppatori di YouTube ha deciso di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale anche per organizzare i commenti e aiutare gli utenti a gestirli. E così in alcuni video sarà visibile la nuova sezione Topics (o Argomenti), grazie alla quale sarà possibile avere una sorta di riassunto del contenuto dei commenti.

I creatori potranno rimuovere qualsiasi argomento dei commenti ed eliminare singoli commenti visualizzati sotto un argomento specifico.

Anche questa funzionalità è al momento disponibile solo in lingua inglese e soltanto per una ristretta cerchia di utenti.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di YouTube per scoprire se e quando tali novità saranno messe a disposizione di tutti.