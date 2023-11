Brutte notizie per gli utenti YouTube Premium arrivano da Google: il colosso di Mountain View ha deciso che è arrivato il momento di alzare il costo dell’abbonamento a tale servizio anche a livello internazionale.

Ricordiamo a tal proposito che lo scorso luglio il team di Google ha aumentato il costo dell’abbonamento negli Stati Uniti e adesso la medesima cosa avviene per vari altri Paesi (inclusi alcuni in Europa).

Aumenta il prezzo di YouTube Premium

A partire da ieri, infatti, è aumentato l’abbonamento per gli utenti che si trovano in Argentina, Australia, Austria, Cile, Germania, Polonia e Turchia e ciò riguarda i piani individuali, familiari e per gli studenti sia di YouTube Premium che di YouTube Music Premium.

In Australia, ove il piano individuale di YouTube Premium costa ora 16,99 dollari, il colosso di Mountain View ci ha tenuto a precisare che si tratta del primo aumento di prezzo in assoluto per questo abbonamento, aggiungendo che coloro che attualmente pagano una tariffa più bassa continueranno a farlo per “almeno tre mesi extra”.

In un’email inviata nelle scorse ore Google ha reso noto che l’azienda non prende queste decisioni in modo superficiale o con leggerezza ma l’aumento del costo del servizio è necessario per consentire il suo miglioramento e garantire il supporto ai creatori e agli artisti che rendono la piattaforma così amata. Gli utenti già abbonati al servizio inizieranno a vedere i nuovi prezzi con il prossimo ciclo di fatturazione.

Per il momento questo aumento si sta verificando in modo frammentario in Europa, Asia e Sud America ma è probabile che nel giro di qualche settimana (o di alcuni mesi) la novità andrà via via ampliando il suo raggio di azione.

In sostanza, a breve anche in Italia YouTube Premium dovrebbe costare di più.

Potrebbe interessarti anche: YouTube Premium introduce la qualità video 1080p migliorata e altre funzionalità per gli abbonati