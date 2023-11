Ne abbiamo goduto con piacere per anni, senza preoccuparci di caricare anche video e foto pesanti, ma la pacchia è giunta al termine e a comunicarlo è Google stessa con un post nel suo forum ufficiale di supporto, dove ci dà tutte le informazioni del caso.

Addio backup illimitati su WhatsApp: presto occuperanno spazio nell’account Google

Sfortunatamente, soprattutto per chi è abituato a caricare di tutto in continuazione, è arrivato il momento dei saluti per i backup illimitati di WhatsApp tramite l’account Google: nei prossimi mesi, infatti, i backup di WhatsApp tramite l’account Google non saranno più illimitati perché occuperanno dello spazio del proprio account.

Ciò significa che i dati del backup di WhatsApp influiranno e verranno calcolati nello spazio dell’account Google e che saranno sottratti da quello a disposizione; ricordiamo che gli account base di Google, ovvero quelli @gmail, includono ben 15 GB di spazio di archiviazione gratuito e che questo è 3 volte quello offerto dalla concorrenza, come Google stessa puntualizza.

Non ci saranno problemi a effettuare i backup, anche automatici, di conversazioni, messaggi, foto, video e quant’altro fin quando lo spazio dell’account Google sarà sufficiente; viceversa, nel momento in cui non dovesse più essere sufficiente, i backup non saranno disponibili fino a quando non sarà liberato lo spazio necessario all’interno di quello dell’account Google (che, ricordiamo, è condiviso con Foto, Drive, Gmail, ecc.) o sarà aumentato tramite l’acquisto di un abbonamento a Google One.

Non sappiamo in questo momento quando questa cosa sarà applicata perché Google dice che sarà effettiva “nei prossimi mesi”, perciò le tempistiche sono ancora vaghe. Nei prossimi giorni comparirà anche un avviso all’interno di WhatsApp che comunicherà la cosa, in modo tale da informare tutti gli utenti che ne fanno uso.