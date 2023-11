WhatsApp accoglie un paio di interessanti novità in queste ore, e ne è in arrivo una terza non ancora accessibile. La prima riguarda le passkey, introdotte qualche tempo fa ma fino ad ora funzionanti solo su un numero limitato di dispositivi, la seconda la protezione dell’indirizzo IP durante le chiamate. In più, è in arrivo (finalmente) un cambiamento per la ricerca all’interno delle chat, che farà selezionare una data.

Ora le passkey funzionano, e arriva la protezione dell’indirizzo IP con le chiamate

Qualche settimana fa il team di WhatsApp aveva annunciato il supporto alle passkey come metodo di autenticazione su Android. Queste ultime possono sostituire le tradizionali password e offrono una chiave con codici crittografici alfanumerici unici, associati ai dispositivi e utilizzati per garantire che solo il legittimo proprietario possa effettuare l’accesso. La chiave viene memorizzata sul dispositivo e può andare a sostituire i tradizionali metodi di verifica dell’autenticazione, per esempio quando si passa a un nuovo dispositivo o quando si reinstalla l’applicazione: si può scegliere di utilizzare impronta digitale, riconoscimento facciale o un PIN.

Fino ad ora, a partire dalle versioni beta, le passkey erano presenti per “tutti” all’interno delle impostazioni di WhatsApp, ma la procedura andava a buon fine su un ristretto numero di smartphone (probabile che la cosa riguardasse Android 14). Ora le passkey funzionano per tutti gli utenti, a patto di disporre di una delle ultime versioni dell’app, di un account Google collegato, di una schermata di blocco configurata e della versione più recente di Google Play Store. Per creare una passkey basta andare nelle impostazioni di WhatsApp, selezionare “Account” e quindi “Passkey”.

Un’altra novità è stata lanciata in queste ore su WhatsApp per Android e iOS e riguarda le chiamate. L’app ora consente di proteggere l’indirizzo IP durante le chiamate: la funzione è accessibile all’interno delle impostazioni, selezionando “Privacy > Avanzate“. Come spiegato nel menu stesso, serve per rendere più difficile l’individuazione della posizione: per fare questo le chiamate vengono reindirizzate attraverso i server di WhatsApp, e il procedimento va a ridurre la qualità delle chiamate stesse.

Calendario in arrivo nella ricerca nelle chat su Android

In queste ore WhatsApp Beta si aggiorna su Android alla versione 2.23.24.16, e gli sviluppatori stanno iniziando a testare una novità interessante riguardante le ricerca all’interno delle chat. Come possiamo vedere negli screenshot qui in basso forniti da WABetaInfo, la funzione in fase di sviluppo consente di cercare messaggi in base a date specifiche, offrendo un livello maggiore di precisione.

Si tratta di un qualcosa di simile a quanto visto finora su WhatsApp Web e sull’app per iOS: insomma, finalmente la ricerca per data sta per arrivare anche su Android. Nelle prossime release potremmo vedere spuntare l’apposita icona nella barra di ricerca in alto, che andrà ad aprire il calendario per semplificare la ricerca all’interno della chat. Attualmente la funzione è in fase di test, dunque non dovrebbe essere disponibile per gli utenti, nemmeno con la suddetta versione 2.23.24.16. La vedremo con una delle prossime.

Come aggiornare WhatsApp e WhatsApp Beta

Per verificare di avere WhatsApp all’ultima versione stabile disponibile non dovete fare altro che passare dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso. Nel caso desideriate aderire al programma beta, per provare le novità per primi, potete seguire questo link. Spesso il programma beta è al completo, ma potete optare per l’installazione manuale tramite APK e APKMirror. Vi ricordiamo che in questi giorni hanno debuttato i nostri nuovi canali WhatsApp, uno per notizie e recensioni, e uno per le migliori offerte (con Black Friday in vista).

