Mancano ancora un paio di settimane al Black Friday vero e proprio, ma Unieuro non ha intenzione di attendere e lancia il nuovo volantino “Black Friday bello bello“, con tante offerte sulla tecnologia valide dal 9 al 15 novembre 2023. Gli sconti sono parecchi e toccano anche molti modelli di smartphone Android e qualche tablet del robottino: andiamo a scoprire le proposte più interessanti della nota catena.

Le offerte Android del nuovo volantino del Black Friday Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro è disponibile online e nei negozi fisici aderenti sparsi per l’Italia e mette a disposizione tantissime offerte sui prodotti tech fino al 15 novembre 2023. Le proposte riguardano anche smartphone Android, tablet Android, smartwatch e cuffie, e spaziano per diverse fasce di prezzo: per quanto riguarda gli smartphone, ad esempio, si passa da quella premium (con Samsung Galaxy Z Fold5 in versione 12-256 GB) a quella bassa (sotto ai 100 euro), passando per quella alta (con Samsung Galaxy S23, Google Pixel 8 e Xiaomi 13T) e media (con tanti modelli tra i 400 e i 200 euro).

Senza ulteriori indugi andiamo a scoprire una selezione di offerte Unieuro del volantino “Black Friday bello bello”, partendo proprio dagli smartphone.

Offerte smartphone Android Unieuro

Offerte tablet Android Unieuro

Altre offerte Unieuro

Queste erano solo alcune delle offerte Unieuro del nuovo volantino valido in questi giorni. Per scoprire tutti gli sconti a disposizione con il “Black Friday bello bello”, validi fino al 15 novembre 2023, potete seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che per restare aggiornati sulle offerte del momento potete seguirci anche attraverso il nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

Tutte le offerte del volantino Unieuro

