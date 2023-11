Emergono alcune novità in arrivo per due delle app targate Google, ovvero Google Contatti e Google Messaggi, rispettivamente l’app della rubrica e il client predefinito per la messaggistica (SMS/MMS e chat RCS) degli smartphone della gamma Pixel, disponibili anche per tutti gli altri smartphone Android.

Storicamente, queste due app nascondono al loro interno evidenze di funzionalità in via di sviluppo (all’interno del codice sorgente) o funzionalità già praticamente ultimate (che si celano dietro flag sperimentali per sviluppatori). Scopriamo, quindi, le ultime novità del caso.

Google Contatti: in arrivo il nuovo strumento “Suonerie” e non solo

Google Contatti continua a essere una delle applicazioni con più funzionalità work in progress tra quelle del colosso di Mountain View: negli ultimi mesi, l’app si è arricchita del meteo all’interno della scheda del singolo contatto e di un nuovo widget “contatto individuale”; ci sono, però, anche tante novità “nascoste”, come il restyling grafico per le impostazioni dei contatti e riarrangiamenti vari ad alcune opzioni.

Oggi, grazie alla segnalazione del solito @AssembleDebug sul canale Telegram GApps Flags & Leaks, scopriamo qualche altra novità “nascosta” all’interno dell’app, emersa solo grazie all’attivazione di alcuni (non meglio precisati) flag sperimentali per sviluppatori.

Nuovo strumento suonerie: nella scheda “Correggi e gestisci” dell’app potrebbe presto arrivare lo strumento “Suonerie” (verrà aggiunto sotto gli “Altri strumenti”); al momento questa sezione non funziona ma potrebbe servire per gestire le suonerie personalizzate assegnate ai vari contatti.

nella scheda “Correggi e gestisci” dell’app potrebbe presto arrivare lo strumento “Suonerie” (verrà aggiunto sotto gli “Altri strumenti”); al momento questa sezione non funziona ma potrebbe servire per gestire le suonerie personalizzate assegnate ai vari contatti. Sparisce la barra laterale: oltre al redesign grafico di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa (che porterà all’eliminazione dei chip con “Contatti telefonici“, “Contatti email” e “Società“), sembra che il prossimo step sarà l’eliminazione della barra laterale alla quale si accede tramite l’icona hamburger (le tre linee) attualmente presente nella barra di ricerca, in alto nella scheda “Contatti”.

oltre al redesign grafico di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa (che porterà all’eliminazione dei chip con “Contatti telefonici“, “Contatti email” e “Società“), sembra che il prossimo step sarà l’eliminazione della barra laterale alla quale si accede tramite l’icona hamburger (le tre linee) attualmente presente nella barra di ricerca, in alto nella scheda “Contatti”. La schermata “Promemoria” sembra pronta: già da tempo, nella sezione “In evidenza”, Google Contatti consente di gestire i promemoria relativi ai compleanni; qualche mese fa vi avevamo raccontato della possibile aggiunta di una nuova sezione chiamata “Promemoria” all’interno della scheda “Correggi e gestisci”; secondo l’insider, oggi questa schermata sembra funzionare e, di conseguenza, il suo rilascio potrebbe essere molto vicino.

Come aggiornare (o scaricare) l’app Google Contatti

Le novità descritte poco sopra sono nascoste all’interno della versione 4.21.x dell’app Google Contatti per dispositivi Android, che risulta già da alcuni giorni in distribuzione attraverso il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto questa versione ma vogliate comunque installarla, potete procedere con l’installazione manuale del pacchetto APK, scaricabile tramite il portale APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app seguendo questo link).

Va comunque segnalato, per completezza d’informazione, che molte delle novità di Google Contatti vengono rilasciate “lato server” da parte di Google e quindi potrebbero essere distribuite per tutti in futuro, senza la necessità di un nuovo aggiornamento dell’app.

Google Messaggi prepara i “Profili”: uno strumento per le chat RCS?

Anche l’app Google Messaggi non scherza per quanto concerne l’introduzione (o la sperimentazione) di nuove funzionalità da parte di Google che, oltre ad anticiparne alcune a coloro che installano la versione beta dell’app, lavora sottobanco per svilupparne altre.

La novità emersa nelle ultime ore riguarda una funzionalità su cui il team di sviluppo sta lavorando almeno dall’inizio dell’anno, ovvero lo strumento “Profili”. Dall’analisi del codice sorgente della versione 20231106_01_RC00 “beta” di Google Messaggi, sono state scovate alcune stringhe che descrivono la funzionalità, non ancora disponibile per tutti.

<string name=”profile_settings_title”>Profilo</string>

<string name=”profile_sharing_title”>Condivisione del profilo</string>

<string name=”profile_onboarding_banner_title”>Scegli il nome del tuo profilo e amp; foto in modo che le persone possano riconoscerti</string>

<string name=”profile_onboarding_banner_snackbar_success_text”>Preferenze salvate</string>

<string name=”profile_onboarding_banner_snackbar_save_error_text”>Impossibile salvare il nome e l’utente immagine. Per favore riprova più tardi.</string>

Resta da capire se la funzionalità (le cui uniche evidenze tangibili risiedono nella schermata sottostante, raggiungibili per alcuni tramite ricerca della parola “Profilo” nelle impostazioni di sistema) servirà a Google come nuova possibilità legata alle chat RCS o se sarà qualcosa che sarà la stessa app Google Messaggi a gestire e ospitare.

Come aggiornare (o scaricare) l’app Google Messaggi

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

