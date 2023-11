A maggio Google aveva anticipato che avrebbe iniziato a eliminare gli account rimasti inutilizzati per tanto tempo. Ora il colosso di Mountain View ha annunciato che la pulizia inizierà il mese prossimo.

Google inizierà a eliminare gli account inattivi da dicembre

Google intende adottare un approccio graduale, iniziando con gli account creati e mai più utilizzati, inoltre invierà una notifica all’indirizzo email dell’account interessato e all’eventuale email di recupero.

La società specifica che questa politica si applica solo agli account personali, e non a quelli di organizzazioni come scuole e aziende, che sono inutilizzati da due anni o più, inoltre afferma che al momento non ha intenzione di eliminare account con video di YouTube.

Secondo quanto riferito la nuova politica ha lo scopo di migliorare la sicurezza, poiché gli account inutilizzati sono più a rischio non ricevendo attenzione da parte dell’utente.

Per mantenere un account attivo basta accedervi e utilizzare uno qualsiasi dei servizi di Google, ad esempio leggendo un’email, utilizzando Google Drive, guardando YouTube, effettuando ricerche sul Web tramite la Ricerca Google, oppure accedendo a un servizio di terze parti con l’account Google.

Forse ti sei perso: Google lancia nuovi strumenti per Ricerca Google e per Gmail