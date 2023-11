Nei mesi scorsi Nothing, l’azienda londinese fondata da Carl Pei, ha lanciato CMF by Nothing, sub-brand creato con l’obiettivo di proporre una serie innovativa di prodotti che rendano accessibile a tutti il design di qualità.

A settembre CMF by Nothing ha lanciato la sua prima serie di prodotti, disponibili però soltanto in un mercato e finalmente l’azienda è pronta ad espandere la propria sfera di influenza, esordendo in diversi altri Paesi.

CMF by Nothing sbarca in Italia e tanti altri Paesi

Nelle scorse ore l’azienda ha annunciato di essere sbarcata con i suoi prodotti in altri 15 Paesi, tra i quali vi sono l’Italia, gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, la Spagna, il Giappone, la Malesia e l’Australia. Tuttavia, l’obiettivo di questa piccola azienda è di andare oltre, raggiungendo altri 26 mercati entro la fine del 2023.

CMF by Nothing sostiene che il suo obiettivo primario è fornire prodotti convenienti che non sacrifichino la qualità e, pertanto, i tre dispositivi attualmente lanciati sono decisamemente economici:

CMF Buds Pro

CMF Watch Pro

CMF Power 65W GaN

Il produttore rende noto che i suoi prodotti sono diventati rapidamente i modelli più venduti nelle rispettive categorie (e segmenti) in diversi Paesi, ciò proprio grazie al rapporto qualità/prezzo garantito e al supporto di vari partner, tra i quali figurano colossi del calibro di Amazon, Aliexpress e Rakuten.

Per quanto il nostro Paese, in esclusiva su Amazon sarà possibile acquistare le cuffie CMF By Nothing Buds Pro (con tecnologia ANC, Bluetooth 5.3 e controlli tattili) e lo smartwatch CMF By Nothing Watch Pro (con display AMOLED da 1,98 pollici, supporto alle chiamate, GPS e certificazione IP68). Se volete saperne di più, potete sfruttare i seguenti link:

Acquista CMF Buds Pro su Amazon a 49 euro

Acquista CMF Watch Pro su Amazon a 99 euro

