Nothing, l’azienda londinese di elettronica di consumo fondata da Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus, ha annunciato l’arrivo sul mercato tecnologico di un nuovo player di sua proprietà: si tratta del nuovo sub-brand chiamato CMF by Nothing. L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa, con un video di aggiornamento sul secondo trimestre del 2023 (che trovate più sotto) dedicato alla community di utenti appassionati del brand.

Carl Pei annuncia la nascita di CMF by Nothing, il nuovo sub-brand economico

Nothing ha dimostrato di avere successo nel settore dell’elettronica di consumo, con il Nothing Phone (1) che ha ricevuto il prestigioso Red Dot Design Award nel 2023. L’azienda ha recentemente chiuso un round di finanziamento da 96 milioni di dollari, portando il totale dei fondi raccolti a 250 milioni di dollari. Con questi fondi, Nothing intende ampliare il suo portafoglio di prodotti e tecnologie, rivolgendosi anche ai consumatori che vogliono godere di specifiche tecniche di tutto rispetto e un design fuori dal comune, ma con un occhio di riguardo al portafoglio.

L’obiettivo di Nothing è quello di avvicinare il più possibile l’azienda ai suoi utenti, promuovendo l’innovazione dei prodotti attraverso programmi di feedback dalla community. Per sostenere questo obiettivo, Nothing ha tenuto due round di finanziamento comunitario e ha attirato oltre 8.000 investitori privati; inoltre, l’azienda ha nominato un membro della community come osservatore del consiglio di amministrazione, per garantire che gli interessi degli utenti siano sempre al centro delle decisioni.

Il lancio del sub-brand CMF by Nothing rappresenterà senza dubbio un’ulteriore espansione del portafoglio di prodotti dell’azienda e un’opportunità per diversificare ulteriormente le sue offerte, andando a differenziarsi in maniera abbastanza netta dal brand Nothing, che concentrerà i propri sforzi su prodotti premium come il nuovissimo Nothing Phone (2) – qui la nostra recensione.

Le prospettive future di CMF by Nothing sembrano molto promettenti: nonostante si tratti di un sub-brand economico, l’obiettivo di CMF by Nothing è quello di proporre una serie innovativa di prodotti che democratizzano il design di qualità che da sempre contraddistingue la startup londinese.

Ecco quali saranno i primi prodotti economici di CMF by Nothing

Secondo Carl Pei, il capo di Nothing, CMF by Nothing si distinguerà per un design essenziale che è alla portata di tutti, il che indica che CMF by Nothing potrebbe offrire prodotti accessibili ma con un’attenzione particolare al design e alla qualità. Come confermato dall’azienda, i primi dispositivi ad essere presentati sotto questo nuovo brand saranno uno smartwatch e un paio di cuffie wireless. Sebbene al momento non siano ancora state condivise informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche e sulla fascia di prezzo di entrambi i prodotti, possiamo essere certi che entrambi vedranno la luce sul finire di quest’anno, come confermato dal produttore.

Oltre a queste due categorie di prodotti, già confermati dal brand, non ci sono ulteriori dettagli o informazioni specifiche sulle altre categorie di prodotti che CMF by Nothing potrebbe sviluppare in futuro. Sarà necessario attendere ulteriori annunci ufficiali da parte dell’azienda per conoscere i dettagli sui prossimi prodotti del sub-brand voluto da Carl Pei e soci.

Questa novità ha già creato un’atmosfera di attesa e anticipazione nella community, con gli appassionati che non vedono l’ora di scoprire le caratteristiche innovative e le funzionalità di questi nuovi dispositivi. L’azienda ha promesso di rivelare ulteriori dettagli nei prossimi mesi, alimentando ulteriormente la curiosità e l’entusiasmo dei consumatori. Non resta che attendere con trepidazione il lancio di questi prodotti, che si prospettano come il punto di partenza di un nuovo capitolo avvincente nella storia dell’azienda.

In un mondo in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite, l’obiettivo di Nothing di rendere il design unico dei propri prodotti più democratico rappresenta un’ambizione degna di nota. Se la storia di Nothing è un indicatore attendibile dei passi futuri, possiamo aspettarci grandi cose da CMF by Nothing.

Potrebbe interessarti anche: Nothing Icon Pack arriva sul Play Store e personalizza tutte le icone di Nothing OS