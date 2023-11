Nonostante il Black Friday non sia ancora arrivato e manchino alcuni giorni al debutto della Settimana del Black Friday di Amazon, sul noto sito possiamo trovare un paio di interessanti offerte su due prodotti OPPO di ultima generazione: stiamo parlando di OPPO Reno10 5G e OPPO Reno10 Pro 5G, che tornano agli ottimi prezzi proposti durante la Festa delle Offerte Prime di qualche settimana fa.

OPPO Reno10 e Reno10 Pro tornano in super offerta su Amazon

Il Black Friday Amazon non è ancora partito, ma questo non significa che sul sito non possiamo trovare offerte interessanti. Sono stati tra i protagonisti del cosiddetto Prime Day autunnale di Amazon, e ora sono tornati in sconto a ottimi prezzi: si tratta di OPPO Reno10 e Reno10 Pro, due smartphone Android presentati quest’estate che si distinguono sotto alcuni aspetti chiave.

I due dispositivi OPPO condividono infatti alcune caratteristiche, anche se ovviamente è il modello Pro ad alzare maggiormente l’asticella. OPPO Reno10 offre uno schermo AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7050 supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. A livello fotografico abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Omnivision OV64B da 64 MP, teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, e una fotocamera anteriore da 32 MP con obiettivo integrato nel display tramite foro. Completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 67 W.

OPPO Reno10 Pro propone il SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Il display è sempre un AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con 120 Hz di refresh rate, ma cambia il comparto fotografico, soprattutto nel sensore principale: a bordo troviamo in questo caso una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP con zoom ottico 2x e sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP, oltre a una fotocamera da 32 MP integrata tramite foro nello schermo. La batteria scende a 4600 mAh, ma guadagna una velocità di ricarica di 80 W.

OPPO Reno10 e Reno10 Pro hanno debuttato lo scorso luglio al prezzo consigliato di rispettivamente 499,99 euro e 649,99 euro, ma in queste ore potete acquistarli in offerta su Amazon a cifre decisamente più interessanti. Potete portarveli a casa a 379,99 euro e 499,99 euro, con sconti tra i 120 e i 150 euro e un supporto auto in omaggio. La proposta riguarda tutte le colorazioni a disposizione (Ice Blue e Silver Grey per Reno10 e Silver Grey e Glossy Purple per Reno10 Pro).

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi. In vista del Black Friday, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, ora disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

