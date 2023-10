Gli smartphone di fascia alta Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro sono ancora freschi di arrivo sul mercato, tuttavia da diverse settimane si fa già un gran parlare dei prossimi modelli di riferimento del brand cinese: secondo quanto trapelato, la serie Xiaomi 14 potrebbe essere presentata in anticipo, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già entro la fine del mese di ottobre. Ebbene, adesso, sono emerse nuove e dettagliate informazioni sulla dotazione tecnica del modello base Xiaomi 14.

Queste indiscrezioni provengono — tanto per cambiare — dalla piattaforma di microblogging cinese Weibo e si sommano ai render che giusto pochi giorni fa ci hanno fatto scoprire il design del flagship Xiaomi 14 Pro,

Specifiche e design di Xiaomi 14 svelati da un leak

Tutte le informazioni sono riassunte in un poster promozionale dall’aria ufficiale che riporta nella parte alta un’immagine del lato posteriore di Xiaomi 14 in colorazione bianca e, subito sotto, uno specchietto con la scheda tecnica del dispositivo.

Per quanto riguarda il design dello smartphone, l’occhio è inevitabilmente attratto dalla tripla fotocamera curata in collaborazione con Leica e racchiusa in un elemento di forma quadrata. Il trio, stando a quanto si legge, dovrebbe essere composto da: una fotocamera principale da 50 MP con sensore OV50H grande ben 1/1,28″, con pixel grandi 1,22 µm e bixel binning 4in1; una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP.

Con Xiaomi 14, il produttore dovrebbe alzare l’asticella anche rispetto al display: viene indicato un pannello OLED C8 da 6,44 pollici a 12-bit, con risoluzione 1,5K, 2.800 nit di luminosità di picco, 120 Hz di refresh rate, supporto HDR10+ e Dolby Vision. In aggiunta a questo, Xiaomi 14 dovrebbe disporre di una coppia di speaker di sistema, della certificazione IP68 contro acqua e polvere e dell’emettitore IR.

Lo stesso leak ci permette di apprendere cosa si nasconderà sotto all’elegante scocca di Xiaomi 14: le prestazioni saranno affidate alla nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancata da memorie veloci LPDDR5x e UFS 4. Pare che il produttore cinese abbia investito anche sull’implementazione di un’ampia VC a liquido per dissipare il calore. A completamento del quadro, Xiaomi 14 dovrebbe disporre di una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90W, wireless a 50W e wireless inversa a 10W.

Come sempre in questi casi, vi ricordiamo che queste sono pure e semplici indiscrezioni e come tali andranno considerate fino all’annuncio del produttore.

