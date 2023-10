In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le anticipazioni relative agli smartphone della serie Xiaomi 14, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma entro la fine di questo mese.

Nelle scorse ore sono state pubblicate alcune immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di Xiaomi 14 Pro (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come potrebbe essere Xiaomi 14 Pro

Stando a quanto è possibile apprendere da tali immagini, rispetto alla precedente generazione vi dovrebbero essere alcune differenze dal punto di vista del design, a partire da un display piatto invece che curvato ai lati.

Lo smartphone, inoltre, sembra più spesso e il suo comparto fotografico dovrebbe poter contare su dimensioni piuttosto generose.

Ed ecco anche un video che mostra il presunto design del nuovo smartphone di Xiaomi a 360°:

MIUI pronta a farsi da parte

Sempre nelle nelle scorse ore della serie Xiaomi 14 si è occupato anche il popolare leaker Digital Chat Station, a dire del quale MIUI 14 sarà l’ultima versione di questa interfaccia del colosso della tecnologia, che ha in programma di sostituirla con MiOS, sebbene ciò potrebbe riguardare soltanto i modelli commercializzati in Cina.

MiOS non dovrebbe essere solo un semplice cambio di nome, in quanto pare che Xiaomi abbia in programma di renderlo un vero e proprio sistema operativo universale, che possa essere utilizzato su tutti i dispositivi, dagli smartphone ai tablet, dalle auto e alle case intelligenti.

Si tratterebbe, in sostanza, di una soluzione simile a HarmonyOS di Huawei e i modelli della serie Xiaomi 14 potrebbero avere l’onore di fare esordire in Cina MiOS.

Ricordiamo che tra i principali punti di forza della nuova serie di Xiaomi vi dovrebbe essere il processore: questi telefoni, infatti, saranno probabilmente i primi sui quali sarà possibile trovare la CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la cui presentazione è in programma per la fine di ottobre.