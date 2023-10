Il mercato della telefonia non conosce riposo e nelle prossime settimane sono attesi diversi modelli di fascia alta, come quelli delle serie Xiaomi 14 e Samsung Galaxy S24.

Nelle scorse ore sono emerse alcune indiscrezioni sulle possibili date di lancio di questi modelli e, stando ad esse, già tra pochi giorni potrebbe arrivare il turno dei nuovi device di Xiaomi.

Xiaomi 14 e 14 Pro entro la fine di ottobre

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nuovo processore di punta di Qualcomm, dovrebbe essere presentato in occasione del suo evento annuale, in programma alle Hawaii tra il 24 e il 26 ottobre e, stando alle ultime voci, il giorno dopo la fine di tale manifestazione Xiaomi potrebbe presentare la serie Xiaomi 14.

Ricordiamo che la serie Xiaomi 13 è stata lanciata lo scorso dicembre e la presentazione di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro il 27 ottobre rappresenterebbe una notevole anticipazione rispetto a quella che era la tabella di marcia prevista.

L’esordio dei nuovi smartphone di Xiaomi dovrebbe avvenire in Cina mentre per il loro arrivo sui mercati europei ci sarà da avere pazienza ancora per qualche settimana.

Anche Samsung Galaxy S24 potrebbe arrivare prima

Nelle scorse ore si è parlato anche del possibile evento di lancio della serie Samsung Galaxy S24 che, a dire del popolare leaker Revegnus, dovrebbe essere stato anticipato di circa una settimana rispetto alla precedente generazione.

In particolare, Samsung avrebbe deciso di organizzare un evento “Galaxy Unpacked” negli Stati Uniti all’inizio del prossimo anno per il lancio dei suoi nuovi smartphone e sta attualmente coordinando i dettagli.

La probabile location dell’evento negli Stati Uniti è San Francisco, in California, la stessa scelta dal colosso coreano quest’anno per la presentazione della serie Samsung Galaxy S23.

Nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

