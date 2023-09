Un importante blog sudcoreano ha condiviso alcuni documenti trapelati e scambiati tra Qualcomm ed i suoi partner che indicano che il nuovo SoC di punta del produttore, lo Snapdragon 8 Gen 3, potrebbe arrivare sul mercato in due versioni, con la differenza che risiede nel processo produttivo.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 sarà il protagonista indiscusso del panorama Android nel corso del 2024: abbiamo avuto già modo di vedere come si comporta nei benchmark e grazie ai documenti trapelati in rete possiamo farci un’idea più precisa delle sue componenti. Secondo la fonte, il nuovo SoC di Qualcomm utilizzerà le più recenti CPU Cortex X4, Cortex A720 e Cortex A520 di ARM per la sua struttura.

Ciò che però desta maggiore interesse è che nei documenti viene specificato che il SoC di nuova generazione sarà disponibile in due varianti, entrambi con la stessa combinazione di CPU ma differenziati dal processo produttivo: una con processo a 4 nm e l’altra con processo a 3 nm.

Nel 2024 avremo due tipi di Snapdragon 8 Gen 3

Ad oggi non è chiaro il motivo che spingerebbe Qualcomm a creare due versioni distinte del suo Snapdragon 8 Gen 3. Ciò che emerge dai documenti è che entrambe le versioni, sia quella realizzata con il processo a 4 nm che quella a 3 nm, saranno prodotte da TSMC.

L’ultima volta che Qualcomm ha rilasciato due system-on-a-chip con una combinazione identica di CPU è stata nel 2022, con lo Snapdragon 8 Gen 1 e lo Snapdragon 8+ Gen 1. Anche in questo caso, la differenza risiedeva esclusivamente nel processo produttivo, entrambi a 4 nm ma prodotti da due fabbriche diverse: il primo di Samsung e il secondo di TSMC.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 realizzato con il processo produttivo di Samsung aveva destato preoccupazioni per il surriscaldamento e la scarsa efficienza energetica, risolti poi con la versione 8+ Gen 1 prodotta da TSMC che è riuscita a implementare temperature più basse e un’efficienza energetica superiore del 30%.

Tornando invece a Snapdragon 8 Gen 3, invece, avremmo per la prima volta un SoC di punta realizzato con due processi produttivi differenti. Non è ancora chiaro se uno dei due sarà la cosiddetta versione potenziata, lo Snapdragon 8+ Gen 3, o se entrambi i chip manterranno lo stesso nome e saranno lanciati contemporaneamente. O, ancora, uno dei due potrebbe essere la versione for Galaxy che vedremo sui futuri Samsung Galaxy S24.

In ogni caso ne sapremo di più il prossimo 24 ottobre, giorno in cui Qualcomm presenterà i suoi nuovi processori durante lo Snapdragon Summit 2023 che si terrà alle Hawaii.