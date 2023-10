Gli utenti Chrome OS possono fare affidamento su diverse Progressive Web App (o, più semplicemente, PWA), come ad esempio le popolari Google Drive e Chrome Remote Desktop e di recente il colosso di Mountain View ne ha rilasciata un’altra: stiamo parlando di Pixel Buds PWA.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta di un’applicazione studiata per consentire agli utenti di personalizzare le loro cuffie Google Pixel Buds direttamente da un Chromebook.

Google lancia la nuova app Pixel Buds PWA per Chrome OS

L’applicazione in questione è già disponibile nel Google Play Store ma pare che al momento non funzioni, probabilmente in quanto ancora il colosso di Mountain View sta lavorando al suo lancio ufficiale.

Allo stato attuale, l’unico sistema funzionante è accedere a mypixelbuds.google.com e fare clic sui tre puntini nella barra degli strumenti nell’angolo in alto a destra e, dopo avere proceduto alla sua installazione, gli utenti possono seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere le cuffie Google Pixel Buds al Chromebook.

Così com’è possibile avere il controllo completo delle cuffie Google Pixel Buds per apportare modifiche alla qualità del suono dagli smartphone della serie Google Pixel, allo stesso modo è anche possibile utilizzare l’app Pixel Buds PWA sul laptop Chromebook per modificare diverse funzionalità, come ad esempio la cancellazione attiva del rumore (ANC), l’equalizzazione, i controlli touch e altro ancora.

L’app, inoltre, mostra anche il livello della batteria delle cuffie di Google, aiutando così gli utenti a pianificare quando caricarle.

Un’altra funzionalità interessante è rappresentata dalla possibilità di configurare le cuffie utilizzando l’app dopo averle disaccoppiate sia dallo smartphone Google Pixel che dal Chromebook.

Mancano, invece, alcune funzioni come Spatial Audio e Audio Switch e ciò non consente di considerarla una soluzione completa.

