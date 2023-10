Google Pixel Watch 2 segue Pixel 8 e Pixel 8 Pro ed è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi. Il nuovo smartwatch Wear OS è stato presentato durante l’evento Made by Google dello scorso 4 ottobre, e dopo qualche giorno di preordine risulta liberamente acquistabile.

L’evento di qualche giorno fa ha anticipato l’uscita della versione stabile di Android 14 e ci ha mostrato diverse novità: oltre ai nuovi smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro è stato lanciato un nuovo smartwatch, Google Pixel Watch 2, con sistema operativo Wear OS 4.

Il nuovo orologio dispone di una cassa da 41 mm in alluminio (100% riciclato) e di uno schermo AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 450 x 450, vetro Gorilla Glass 5, luminosità di picco di 1000 nit e supporto all’Always On Display. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 a 4 nm con GPU Adreno A702, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Rispetto alla generazione precedente abbiamo decisi passi avanti per quanto riguarda l’efficienza energetica, ma anche un alleggerimento di 5 g.

A bordo anche connettività Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti in mobilità e GPS, mentre il supporto eSIM è disponibile solo nella versione LTE, venduta per ora solo in alcuni mercati. Integrata una batteria da 306 mAh, leggermente più capiente rispetto a quella del predecessore: secondo Google è sufficiente per un’autonomia di 24 ore con Always On Display attivo. La ricarica avviene con la basetta circolare magnetica in circa 80 minuti (0-100%).

Questo un riepilogo della scheda tecnica di Google Pixel Watch 2 (qui per quella dettagliata):

display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 450 x 450 pixel, luminosità di picco di 1000 nit, vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) con GPU Adreno A702 e co-processore Cortex M33

2 GB di RAM e 32 GB di memoria eMMC

connettività Wi-Fi (2.4 GHz), Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS), NFC

altoparlante e microfono

sensori: accelerometro, giroscopio, barometro, magnetometro, bussola, luminosità ambientale, SpO2, battito cardiaco (ottico a multi-propagazione), sensori elettrici (ECG), sensore per la conduttanza cutanea (cEDA), temperatura cutanea

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 306 mAh con ricarica wireless Qi

sistema operativo: Wear OS 4.0 (compatibile con Android 9.0 e versioni successive)

peso: 31 g (senza cinturino)

Google Pixel Watch 2 offre Wear OS 4.0, con il supporto a una sempre maggiore quantità di applicazioni (anche targate Google) e a tante funzionalità per il fitness e l’attività fisica. Abbiamo ed esempio il monitoraggio del battito cardiaco (anche con funzionalità ECG), del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio dello stress, il monitoraggio del sonno e non solo, con il supporto a tantissime attività sportive.

Prezzi di Google Pixel Watch 2 e dove acquistarlo

Potete acquistare Google Pixel Watch 2 da oggi, 12 ottobre 2023, sul Google Store, su Amazon e da Unieuro al prezzo consigliato di 399,90 euro. Sono quattro le combinazioni cromatiche tra cassa e cinturino (Argento lucido con cinturino Azzurro cielo, Argento lucido con cinturino Grigio creta, Oro champagne con cinturino Grigio verde e Nero opaco con cinturino Nero ossidiana).

Acquista Google Pixel Watch 2 su Amazon.it

Acquista Google Pixel Watch 2 da Unieuro

Acquista Google Pixel Watch 2 su Google Store

Se acquistate uno dei nuovi Pixel tramite lo store ufficiale di Google entro il 16 ottobre 2023, potete scegliere di avere uno sconto di 229 euro sull’acquisto del nuovo smartwatch. Per il momento da noi arriva solo la versione Bluetooth + Wi-Fi, mentre quella LTE è riservata ad altri mercati. Sul Google Store potete trovare diversi altri cinturini, con prezzi che partono da 49 euro (sportivo perforato) e arrivano fino a 209 euro (maglia metallica).

