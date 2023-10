Anche oggi la giornata è ricca di aggiornamenti software per i dispositivi Android, soprattutto per quanto riguarda Samsung. Dopo gli update di ieri, si stanno aggiornando anche Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A52s 5G. In più, OnePlus allarga la sua OxygenOS 14 Open Beta, coinvolgendo anche il tablet OnePlus Pad. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra e A52s 5G

Samsung prosegue con gli aggiornamenti per la sua gamma di smartphone Android, in attesa di dare il via al rollout della One UI 6.0 basata su Android 14. Quest’ultima è disponibile in beta per diversi modelli e dovrebbe debuttare in versione stabile nelle prossime settimane a partire dalla serie Galaxy S23. Quest’oggi ci dobbiamo accontentare di nuove patch di sicurezza, le stesse che abbiamo visto ieri sui Samsung Galaxy S23, Galaxy S21 e non solo: le correzioni sono in arrivo per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra e Galaxy A52s 5G.

I firmware sono i seguenti:

S90*BXXS6CWI1 per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

G98**XXSIHWHI per Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra

A528BXXS5EWJ1 per Samsung Galaxy A52s 5G

Le novità non sono particolarmente numerose, e comprendono le patch di sicurezza di ottobre 2023, oltre a qualche generico miglioramento di stabilità. Le correzioni sono quelle descritte dal produttore nel suo consueto bollettino: abbiamo 34 correzioni rilasciate da Google unite a 12 implementate da Samsung per i suoi stessi dispositivi. La maggior parte delle vulnerabilità corrette sono di livello alto o moderato, ma ce ne sono un paio di livello critico (CVE-2023-28581 e CVE-2023-40129).

Per maggiori cambiamenti dovremo aspettare la sopra citata One UI 6. Gli aggiornamenti sono in distribuzione in alcuni Paesi europei, quindi dovrebbero arrivare nelle vostre mani da un momento all’altro.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4, Z Fold4 e Z Fold3 5G

Aggiornamenti simili in distribuzione per Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Fold3 5G: in distribuzione ci sono i firmware F731BXXS1AWI6, F946BXXS1AWI6, F721BXXS4DWI1, F936BXXS4DWI1 e F926BXXS5FWI1 (rispettivamente), con integrate le patch di sicurezza di ottobre 2023. Anche in questo caso sono state corrette le vulnerabilità elencate nel bollettino di sicurezza, che comprendono 34 CVE e 12 SVE implementate direttamente da Samsung.

L’update riguarda i modelli europei, dunque potreste trovarlo anche sul vostro smartphone già in queste ore.

Novità aggiornamento Android 14 beta per OnePlus Pad

OnePlus allarga la sua OxygenOS 14 Open Beta al suo recente tablet: un primo firmware di test è in distribuzione per OnePlus Pad a partire dall’India, naturalmente per coloro che aderiscono al programma. Il changelog diffuso dalla casa cinese con l’elenco delle novità è il seguente:

Migliorato il servizio cloud di Google Foto

Migliorata la gestione delle autorizzazioni riguardanti foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app

Migliorata la stabilità generale del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni

Aggiunte suonerie a tema Aquamorphic e rinnovati i suoni di notifica del sistema

Migliorate le animazioni del sistema, che ora sono ancora più fluide

Tra i problemi noti viene indicata la possibilità che lo schermo lampeggi quando si passa dalla modalità orizzontale (landscape) a quella verticale (portrait) e viceversa. Anche in questo caso c’è un limite di 5000 partecipanti.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4, Z Fold4, Z Fold3 5G, A52s 5G e OnePlus Pad

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A52s 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per il momento la Open Beta di Android 14 e OxygenOS 14 per OnePlus Pad è disponibile solo in India.

Grazie a Mattia B. per lo screenshot di Galaxy S22 Ultra

