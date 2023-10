La Festa delle Offerte Prime di Amazon ha preso il via in queste ore e proseguirà fino alle 23:59 dell’11 ottobre 2023: si tratta di un evento simile al Prime Day autunnale che abbiamo visto lo scorso anno, che mette a disposizione tantissimi sconti su smartphone Android e altri prodotti tech. Tra gli scaffali virtuali disponibili sul sito spiccano le proposte riguardanti OPPO Reno10 5G e OPPO Reno10 Pro 5G: vediamo come approfittarne subito.

OPPO Reno10 e Reno10 Pro tra i migliori sconti della Festa delle Offerte Prime Amazon

Lo scorso anno Amazon decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento Prime Day durante l’autunno: quest’anno ha scelto di fare sostanzialmente lo stesso, ma ha cambiato nome all’evento (Festa delle Offerte Prime). Come sempre in queste proposte gli sconti sono riservati agli abbonati Prime, e in caso non lo foste sappiate che basta un attimo per rimediare.

Anche stavolta le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime ci sono tantissimi smartphone Android di vari marchi, tra i quali spiccano OPPO Reno10 5G e OPPO Reno10 Pro 5G, disponibili in sconto nelle versioni da 8-256 GB e 12-256 GB.

I due smartphone OPPO condividono alcune caratteristiche, ma si differenziano per quanto concerne alcuni aspetti chiave. OPPO Reno10 mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7050 affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. A livello fotografico abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Omnivision OV64B da 64 MP, teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, e una fotocamera anteriore da 32 MP con obiettivo integrato nel display tramite foro. Completa la connettività , con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 67 W.

OPPO Reno10 Pro alza un po’ l’asticella proponendo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Il display è sempre un AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con 120 Hz di refresh rate massimo, ma cambia il comparto fotografico, soprattutto nel sensore principale: a bordo troviamo in questo caso una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP con zoom ottico 2x e sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP, oltre a una fotocamera da 32 MP integrata tramite foro nello schermo. La batteria scende a 4600 mAh, ma guadagna una velocità di ricarica di 80 W.

Per ulteriori informazioni potete consultare le schede tecniche complete:

OPPO Reno10 5G e Reno10 Pro 5G sono stati lanciati in Italia lo scorso luglio al prezzo consigliato di rispettivamente 499,99 euro e 649,99 euro, ma potete acquistarli a cifre più interessanti con le offerte Amazon disponibili in queste ore: se siete interessati potete seguire i link qui in basso per portarveli a casa a 379,99 euro e 499,99 euro (con supporto auto incluso in entrambi i casi), mentre per eventuali indecisioni potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Le offerte Amazon su OPPO Reno10 e Reno10 Pro potrebbero subire delle variazioni di prezzo nel corso dell’evento, oppure andare esaurite nel giro di pochi minuti. Vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech e Prezzi.casa per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

