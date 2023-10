La versione stabile di Android 14 è stata rilasciata per i dispositivi Google Pixel la scorsa settimana e i produttori di smartphone stanno accelerando per adeguare le loro interfacce personalizzate.

Xiaomi è uno di questi e ha già iniziato il rollout della MIUI stabile basata su Android 14 per tre dei suoi smartphone, ma questa volta il colosso cinese potrebbe sorprenderci con un svolta epocale.

Xiaomi potrebbe saltare MIUI 15 e lanciare MiOS

Secondo quanto riferito su Weibo dal noto informatore Digital Chat Station, Xiaomi starebbe pianificando di saltare la MIUI 15 per lanciare un sistema operativo completamente nuovo chiamato MiOS.

Qualche mese fa il leaker aveva affermato che Xiaomi stava lavorando al proprio sistema operativo che doveva essere compatibile con AOSP (Android Open Source Project) e che verrebbe impiegato su una vasta gamma di dispositivi prodotti dall’azienda.

Nel post di oggi l’informatore ha anche affermato che l’esperienza di base della MIUI 14 è già di prim’ordine, ma gli effetti dinamici non sono ancora al passo coi tempi, con la speranza che questo possa essere migliorato, inoltre ha chiarito che la MIUI 15 non verrà rinominata in MiOS.

Vale la pena ricordare che Xiaomi aveva registrato il nome di dominio “mios.cn” a novembre 2022, quindi la rivelazione di oggi appare coerente, anche se al momento il sito Web attualmente mostra un errore 403 e non dispone di un certificato SSL. Tutto sommato le premesse per una importante cambiamento sembrano esserci per Xiaomi.

