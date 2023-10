La serie Samsung Galaxy S23 è ancora perfettamente attuale sotto ogni punto di vista, tuttavia sono ormai otto i mesi trascorsi dal suo debutto ufficiale e questo vuol dire che la presentazione della nuova gamma Samsung Galaxy S24 si va progressivamente avvicinando. Ebbene, a questo proposito, oggi abbiamo delle nuove indiscrezioni da mettere a referto: riguardano il design e le scelte costruttive dei nuovi smartphone di punta del brand coreano, ma anche una possibile grossa differenza relativa al SoC.

Samsung Galaxy S24 e S24+ con cornici quasi inesistenti

Partiamo dai due modelli più piccoli che andranno a comporre la nuova serie premium: Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24+. Stando a quanto riportato su X dal solito ICE UNIVERSE, i due smartphone presenteranno delle forme più squadrate rispetto ai predecessori, avvicinandosi maggiormente alle linee che solitamente caratterizzano i modelli Ultra. Ma non è tutto: dal render riportato di seguito traspare il lavoro certosino svolto dai tecnici di Samsung per assottigliare ulteriormente le cornici attorno ai display dei due modelli, che nel render appaiono davvero ridotte all’osso.

Naturalmente, l’immagine riportata è un render e non una foto reale, pertanto prima di esultare sarà necessario attendere qualche foto dal vivo dei due smartphone, così da valutare la verosimiglianza di queste rappresentazioni.

Samsung sulla scia di… Apple

Un secondo post di ICE UNIVERSE entra nell’argomento dei materiali costruttivi e sembra confermare la volontà di Samsung di adottare una strategia simile a quella di Apple coi nuovi iPhone 15. Infatti, alla stregua dei nuovi smartphone della mela — dove il titanio è stato riservato ai modelli Pro, mentre gli iPhone 15 restano fedeli al classico alluminio —, anche il brand sudcoreano pare intenzionato ad optare per materiali diversi a seconda dei modelli: il solo Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe vantare un frame in titanio, laddove i meno costosi Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24+ sarebbero costretti ad accontentarsi di una più usuale lega di alluminio.

Sul punto, comunque, ci sono ancora parecchi dubbi e nessuna certezza: un altro noto leaker sostiene infatti che tutti e tre i modelli disporranno di frame in titanio, con un importante distinguo riguardante la produzione: Samsung Electronics vorrebbe prodursi in casa — nelle linee produttive in Vietnam — quelli di Galaxy S24 e affidare a due aziende partner quelli dei modelli Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Staremo a vedere.

Niente Exynos per Samsung Galaxy S24 Ultra?

Riavvolgendo il nastro, è giusto ricordare che fino a questo momento abbiamo appreso diversi dettagli sui prossimi flagship di Samsung. Giusto ieri, Samsung ha svelato il nuovo Exynos 2400: coi modelli 2024, dunque, tornerà in auge il dualismo Exynos-Snapdragon, che potrebbe far storcere il naso agli utenti dei mercati dove arriverà il primo: alcuni test in rete evidenziano una differenza marcata soprattutto a livello di GPU. Insomma, mentre in rete lo Snapdragon 8 Gen 3 già mostra i muscoli e ci sono quindi aspettative molto alte per la variante for Galaxy, l’Exynos 2400 rimane un po’ un’incognita. Il dubbio, comunque, potrebbe riguardare i soli modelli Galaxy S24 e Galaxy S24+: secondo quanto recentemente riportato dalla sudcoreana The Elec, infatti, il dualismo dovrebbe riguardare solo questi due modelli, laddove il più pregiato Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe esistere nella sola versione con Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, a prescindere dal mercato. Una scelta del genere sarebbe indubbiamente significativa, poiché, sommata alla probabile differenziazione relativa ai materiali, incrementerebbe la distanza tra l’Ultra e gli altri modelli della serie.

Tornando ai nuovi modelli, nelle settimane precedenti sono emersi numerosi dettagli sulla dotazione tecnica e anche diversi render. Inoltre, circolano voci secondo le quali il debutto ufficiale potrebbe avvenire già il 18 gennaio 2024, con un paio di settimane di anticipo rispetto alla serie attualmente in commercio.

