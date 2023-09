C’è ancora qualche mese tra noi e la presentazione ufficiale dei prossimi dispositivi di punta di Samsung, i Galaxy S24 sono già stati protagonisti di diverse indiscrezioni e, negli ultimi giorni, abbiamo visto quella che potrebbe essere la presunta data di presentazione nonché alcune specifiche tecniche.

Oggi invece, grazie ai colleghi di smartprix che hanno collaborato con il leaker OnLeaks, abbiamo la possibilità di farci una prima idea di quello che sarà l’aspetto estetico del primo smartphone della gamma: Samsung Galaxy S24 si mostra infatti in alcuni render ad alta risoluzione e in un video a 360°. Diamo un’occhiata.

Ecco come dovrebbe essere Samsung Galaxy S24

Come potete notare dalle immagini poco sotto, Samsung ha deciso di non stravolgere il design che già conosciamo grazie all’attuale gamma di flagship, l’estetica di Galaxy S24 è infatti molto simile a quella di Galaxy S23, con qualche piccola differenza.

La prima cosa che possiamo notare è come il design del comparto fotografico posteriore non abbia subito particolari stravolgimenti rispetto al modello attuale, le tre fotocamere principali sono infatti poste verticalmente e separate l’una dall’altra, l’unica differenza risiede nel posizionamento del flash LED, leggermente più in basso rispetto a quello di Galaxy S23.

La differenza maggiore si può individuare nel frame laterale del dispositivo, caratteristica già paventata da precedenti indiscrezioni: sembra che a differenza dell’attuale generazione, che vanta dei frame laterali quasi piatti con una leggera curvatura nella parte centrale delle cornici, il futuro Galaxy S24 avrà un telaio centrale squadrato con bordi piatti, mantenendo al contempo gli angoli arrotondati. Sempre lateralmente si può notare la presenza dell’antenna Ultra-Wideband (UWB), una novità assoluta per il brand coreano.

L’ultima novità riguarda le dimensioni del dispositivo, rispetto all’attuale generazione Galaxy S24 dovrebbe essere leggermente più alto ma meno largo, mantenendo il medesimo spessore (147 mm x 70,5 mm x 7,6 mm per S24 e 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm per S23).

Per il resto non ci sono nuove informazioni riguardo le specifiche tecniche dello smartphone in questione, secondo precedenti indiscrezioni il dispositivo dovrebbe presentarsi con un display AMOLED dinamico piatto da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass; sotto il cofano a seconda dei mercati potrebbe esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy o l’Exynos 2400.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe essere composto da un sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre anteriormente troverebbe posto una fotocamera frontale da 12 MP; Galaxy S24 dovrebbe poter fare affidamento su una batteria da circa 4.000 mAh con ricarica cablata da 45 W e supporto alla ricarica wireless.

Per il momento questo è quello che sappiamo sul futuro Samsung Galaxy S24, non ci resta che attendere per scoprire quando verranno condivisi i render degli altri due dispositivi della famiglia.

