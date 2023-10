In Rete continuano a susseguirsi le anticipazioni relative agli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, per il cui lancio ufficiale ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese.

Tra i principali punti di forza della nuova serie del colosso coreano vi sarà senza dubbio il processore, che pare sarà differente a seconda dei mercati: in alcuni Samsung userà la CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e in altri la CPU Exynos 2400.

Samsung Galaxy S24 ancora più potente del predecessore

Se Samsung Galaxy S23 Ultra si è rivelato uno degli smartphone migliori del 2023 per quanto riguarda il gaming, riuscendo a superare in alcuni test grafici persino il nuovissimo iPhone 15 Pro Max, con Samsung Galaxy S24 Ultra il colosso coreano potrebbe alzare ancora più l’asticella.

Pare che Samsung Galaxy S24 Ultra sarà lanciato in tutti i mercati nella sola versione con CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e nei primi test benchmark questo processore ha già fornito una dimostrazione di ciò che sarà in grado di garantire per quanto riguarda la potenza bruta, facendo molto meglio rispetto a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Inoltre il colosso coreano dovrebbe anche fare tesoro di quanto appreso dal sistema di raffreddamento usato sulla serie Samsung Galaxy S23 e migliorarlo per la generazione successiva.

L’unica vera incognita pare sia rappresentata dal processore Samsung Exynos 2400, che dovrebbe essere usato nei Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ destinati ai mercati europei anche se è probabile che il produttore si sia già assicurato di non farsi trovare impreparato: un surriscaldamento o una significativa differenza di prestazioni con il chip di Qualcomm, infatti, finirebbero per mettere a repentaglio la stessa reputazione dell’azienda e la sua capacità di realizzare processori performanti.

In sostanza, il colosso coreano si trova quasi costretto a non sbagliare.

