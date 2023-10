Torniamo ad occuparci di MIUI 15, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi, che pare sia già in fase di test sugli smartphone della serie Xiaomi 13.

In attesa della sua presentazione ufficiale, che dovrebbe essere in programma in Cina entro la fine di questo mese, in Rete continuano a susseguirsi le anticipazioni relative alle novità che dovrebbe portare con sé, come un nuovo menu per l’accensione.

Svelata un’altra novità di MIUI 15

L’attesa nuova interfaccia di Xiaomi, basata su Android 14, dovrebbe poter contare anche su una sezione ridisegnata per le informazioni sul telefono, almeno ciò è quanto emerge dalla seguente immagine, pubblicata nelle scorse ore da un leaker:

E per apprezzare le differenze apportate, ecco uno screenshot di MIUI 14 Global su Xiaomi 12T Pro:

In particolare, tra le novità di MIUI 15 vi sono l’inclusione della versione di Android e delle patch di sicurezza nella medesima sezione (in precedenza, invece, si trovavano in due sezioni differenti) e il cambiamento della sezione dedicata alla versione dell’interfaccia, che prende il nome di “Versione del sistema operativo”.

E a proposito di tale sezione, nella foto è possibile leggere la versione MIUI-V23.9.28, effettivamente presente nei server del colosso cinese, stando ai quali dovrebbe appartenere a Redmi K50 Ultra.

In sostanza, pare che tra gli smartphone usati dal team di sviluppatori di Xiaomi per i test dell’interfaccia MIUI 15 con Android 14 vi sia anche Redmi K50 Ultra (o Xiaomi 12T Pro).

Ricordiamo che il mese scorso è emerso un primo elenco di smartphone che potrebbero ricevere questa versione dell’interfaccia, tra le cui novità non dovrebbero mancare più possibilità di personalizzazione, miglioramenti per la privacy, nuove gesture, miglioramenti per gli appassionati di gaming e nuove funzioni per la fotocamera.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

