Nella giornata odierna, 3 ottobre 2023, Fastweb ha annunciato ufficialmente il lancio del nuovo servizio Mobile Re-Generation, creato in collaborazione con Recommerce e pensato per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità attraverso la rimessa in vendita di smartphone usati.

Che cos’è Mobile Re-Generation di Fastweb

Il servizio Mobile Re-Generation è stato creato dall’operatore telefonico italiano in collaborazione con Recommerce, una società che si occupa di “riacquisto, recupero e ricondizionamento di smartphone, tablet e console gaming”. Il nuovo servizio di Fastweb offre ai clienti dell’operatore la possibilità di dare una seconda vita ai propri smartphone usati rimettendoli in vendita e ricevendo l’accredito del relativo valore direttamente sul proprio conto corrente.

Attraverso questa nuova iniziativa, Fastweb persegue la finalità dichiarata di favorire tra i propri clienti un “uso più attento e sostenibile della tecnologia attraverso il riuso dei dispositivi limitando così l’impatto sulle risorse ambientali, le emissioni di CO2 e lo smaltimento dei rifiuti elettronici”.

Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, ne ha parlato in questi termini:

«Promuovere la sostenibilità è uno dei nostri driver strategici e ogni giorno lavoriamo per rendere questo impegno sempre più concreto e tangibile. Offrire ai nostri clienti la possibilità di acquistare uno smartphone ricondizionato ci consente di essere sempre più sostenibili e di promuovere, anche sul mercato e presso i nostri clienti, l’adozione di un approccio sempre più responsabile nell’uso della tecnologia».

Dal canto suo, il Country Manager Italia di Recommerce, Roberto Azzolini, ha aggiunto:

«Siamo felici di poter collaborare con Fastweb, un’azienda che condivide con noi gli stessi valori di salvaguardia e protezione dell’ambiente. Siamo orgogliosi di assisterla nel lancio del trade-in e nella rivendita di smartphone rigenerati. Siamo convinti che questa collaborazione contribuirà ad incrementare il riutilizzo degli smartphone in Italia»

Come funziona il servizio

Mobile Re-Generation è un servizio pensato da Fastweb appositamente per i propri clienti, tant’è che, per ottenere una prima valutazione del valore economico del proprio smartphone, è possibile rispondere ad una serie di domande sullo stato estetico e di funzionamento di dispositivo accedendo all’area personale MyFastweb sul sito fastweb.it, tramite App o recandosi presso gli store Fastweb.

Una volta ottenuta la prima valutazione, il cliente potrà decidere se proseguire oppure no; nella prima ipotesi, non dovrà fare altro che seguire le istruzioni fornite per inviare il proprio smartphone in maniera gratuita, tramite corriere espresso.

A questo punto, una volta verificato il soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti, il dispositivo verrà ritenuto idoneo per il riuso ed entro le 48 ore successive il cliente riceverà l’accredito dell’importo definito direttamente sul proprio conto corrente. Nella fase successiva, i dispositivi ricondizionati potranno essere rimessi in vendita come tali presso gli store di Fastweb.

Il percorso di Fastweb verso una maggiore sostenibilità ambientale

Da qualche anno a questa parte, si parla con frequenza sempre maggiore di smartphone ricondizionati ed economia circolare, che ormai vengono scelti da una fetta piuttosto consistente di utenti. Se ci avete seguiti con una buona dose di attenzione, sapete già che Fastweb non è il primo operatore telefonico a mettere in campo iniziative di questo tipo.

Ad ogni modo, quella appena raccontata è solo l’ultima iniziativa di Fastweb protesa ad una maggiore sostenibilità ambientale: sin dal 2015, la società acquista il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili. Guardando oltre, la società ha fissato nel 2025 il termine ultimo entro il quale intende diventare Carbon Neutral grazie ad una maggiore attenzione verso temi quali l’efficienza energetica, l’utilizzo oculato delle risorse e l’offerta ai propri clienti di soluzioni digitali più sostenibili. Questi passi si aggiungono al sostegno offerto a progetti per la riforestazione e per la protezione dei mari.

Insomma, dopo aver lasciato Fastweb con delle rimodulazioni all’orizzonte, la ritroviamo con una novità più positiva. Per tutte le notizie sulle offerte dell’operatore, visitate la nostra pagina.

Potrebbe interessarti: Smartphone ricondizionato o usato? Dove comprare e come scegliere