TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb comunicano di aver aderito al Codice di Condotta approvato nel mese di agosto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM): ci sono quindi importanti novità per il teleselling e i call center che propongono offerte commerciali. Scopriamo maggiori dettagli al riguardo.

TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb aderiscono al Codice di Condotta

Il Codice di Condotta prevede di garantire la massima trasparenza ai clienti che sottoscrivono contratti per via telefonica, in modo da contrastare pratiche illegali e aggressive di teleselling. Un tema più che mai di attualità, vista la situazione degli ultimi tempi. TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb hanno aderito al nuovo codice, che introduce un rafforzamento dell’obbligo di richiamabilità dei call center stessi, così da poterli distinguere da chi utilizza in modo fraudolento numeri non contattabili per proporre offerte commerciali.

Il nuovo codice si ispira a principi di trasparenza dei contratti e definisce le regole di ingaggio dei call center. Questo perché seguano requisiti di qualità e di affidabilità, rispettando al contempo la normativa lavoristica. Inoltre vengono introdotte regole chiare e strumenti di verifica per la gestione dei vari contratti coi consumatori: le nuove regole stabiliscono i principi da porre alla base delle relazioni contrattuali tra i vari operatori e i partner commerciali che svolgono teleselling.

Il testo finale del Codice di Condotta è frutto di una costruttiva attività di confronto tra AGCOM, operatori stessi e associazioni di categoria. Rappresenta un ulteriore strumento per contrastare fenomeni fraudolenti e va a confermare l’esigenza di un continuo aggiornamento della risposta di istituzioni e operatori. Con l’adesione, gli operatori si impegnano a discutere dei temi riguardanti eventuali nuovi rischi di violazione e a individuare e definire strategie comuni per rafforzare la cooperazione tra operatori, associazioni di categorie e le altre autorità coinvolte. In più, gli operatori andranno a fornire ad AGCOM dei report periodici per tenere sotto controllo l’andamento delle verifiche a campione rispetto alla corretta esecuzione dei principi sanciti dal codice in questione.

