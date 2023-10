Google ha annunciato che il filtro delle chiamate Call Screen esclusivo dei dispositivi Google Pixel sarà disponibile anche per la sua omonima gamma di smartwatch insieme a importanti miglioramenti.

La funzionalità offre la possibilità di distinguere una chiamata spam da una chiamata importante grazie a Google Assistant che essenzialmente risponde al posto dell’utente alle telefonate in arrivo da numeri sconosciuti e blocca quelle potenzialmente indesiderate.

Grazie a Call Screen il messaggio lasciato dal chiamante apparirà sul quadrante dello smartwatch Google Pixel Watch e l’utente potrà decidere se rispondere o rifiutare la chiamata dal dispositivo indossabile.

