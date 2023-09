L’attivissimo leaker OnLeaks fa tripletta nel giro di poche ore: dopo aver diffuso i render del prossimo Samsung Galaxy S24 (potete trovarli qui) e del prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra (potete trovarli qui), ha riservato lo stesso trattamento anche al Samsung Galaxy S24+, quello che si configura ancora una volta come il modello “di mezzo” della gamma 2024 dei flagship Android canonici del colosso sudcoreano.

Dopo aver visto gli altri due modelli della gamma, sembrava scontato che anche Galaxy S24+ trovasse il suo momento di gloria a stretto giro di posta e così è stato. In generale, anche in questo caso, lo smartphone non stravolge il predecessore ma ne ottimizza il design. Andiamo a scoprire, quindi, tutti questi render e a fare un piccolo recap delle specifiche tecniche su cui dovrebbe contare lo smartphone di casa Samsung.

Samsung Galaxy S24+ protagonista di immagini e video render

Secondo quanto abbiamo appreso solo qualche giorno fa, Samsung avrebbe in mente di presentare i propri flagship 2024 all’inizio dell’anno, più precisamente il 18 gennaio 2024 (due settimane circa in anticipo rispetto al periodo in cui sono stati lanciati i modelli 2023).

Nonostante manchino ancora parecchi mesi al lancio, di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra sappiamo già molti dettagli e, nelle ultime ore, grazie al leaker Steve Hemmerstoffer (noto come @OnLeaks), stiamo ora conoscendo le sembianze dei tre modelli.

Dopo aver diffuso, in collaborazione con il portale SmartPrix, i render dettagliati di Galaxy S24 e Galaxy S24 Ultra, il leaker ha diffuso, stavolta con il portale GizNext, i render dettagliati, con immagini e video, anche del Samsung Galaxy S24+.

Cosa cambia dal punto di vista del design?

In linea di massima, la filosofia di design adottata da Samsung con Galaxy S23 e Galaxy S23+ rimarrà invariata, soprattutto nella zona del comparto fotografico posteriore (al netto del flash LED che viene collocato leggermente più in basso).

La differenza più visibile risiede nella zona del frame laterale, ora completamente piatto e non più leggermente bombato come sui modelli 2023, in linea con quanto era trapelato nel mese di agosto. Inoltre, sul lato destro dello smartphone, è possibile intravedere l’antenna per l’UWB (Ultra WideBand), al debutto assoluto sui modelli “quasi top” di casa Samsung.

Samsung Galaxy S24+, alla pari del fratello minore, sfoggerà un telaio metallico (probabilmente verrà confermato l’alluminio); per la parte frontale (a protezione del display) e per la parte posteriore, invece, Samsung dovrebbe affidarsi ancora una volta a Corning e al suo Gorilla Glass (sui modelli 2023 c’era la versione Victus 2).

Previous Next Fullscreen

I render sono stati realizzati sulle misure 158,5 x 75,9 x 7,75 mm: nel complesso, rispetto al predecessore, il Galaxy S24+ risulterà leggermente più lungo (di 0,7 mm) e più spesso (di 0,15 mm) ma al contempo leggermente più stretto (di 0,3 mm), risultando forse un pelo più allungato. Questa differenza dimensionale potrebbe confermare la volontà di Samsung di aumentare la diagonale del display fino a 6,7 pollici, dai 6,6 pollici dell’attuale, ottimizzando di contro le cornici.

La presunta scheda tecnica del Samsung Galaxy S24+

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S24+ che sono emerse finora.

Dimensioni: 158,5 x 75,9 x 7,75 mm

x x Display: Dynamic AMOLED 2x da 6,7″ QHD+ (1440 x 3120 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (1440 x 3120 pixel) con refresh rate a SoC: varia a seconda del mercato USA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Europa: Exynos 2400

Fotocamera posteriore: comparto triplo con flash LED Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore tele da 10 MP

con flash LED Memoria RAM: 12 GB

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB

o Batteria: unità da 4900 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 6.x basata su Android 14

Ora che Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra sono usciti allo scoperto, siamo certi che non faranno più i timidi: le indiscrezioni sul loro conto continueranno a intensificarsi a breve, nonostante manchino ancora quattro mesi al momento del lancio.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S23+: smartphone favoloso, ma anche occasione mancata