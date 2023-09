Mancano ancora diversi mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S24 ma in Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Nelle scorse ore è stato ancora una volta il popolare leaker Ice Universe a fornire un contributo a chi attende i nuovi device del colosso coreano, condividendo su Twitter alcune interessanti informazioni sui loro display.

Le ultime anticipazioni sugli schermi della serie Samsung Galaxy S24

A dire del leaker, il colosso coreano avrebbe deciso di dotare i suoi prossimi smartphone di punta dei seguenti display:

Galaxy S24 -> diagonale da 6,24 pollici e risoluzione Full HD+

Galaxy S24+ -> diagonale da 6,7 pollici e risoluzione WQHD+

Galaxu S24 Ultra -> diagonale da 6,8 pollici e risoluzione WQHD+

In sostanza, nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, con la serie Samsung Galaxy S24 il produttore dovrebbe apportare un lieve aumento delle dimensioni del display per tutti e tre i modelli (0,1 pollici per la versione base e quella Plus e +0,02 pollici per la variante Ultra).

Il miglioramento più grande dovrebbe essere quello relativo a Samsung Galaxy S24+, che pare sia destinato a passare dalla risoluzione 1080p della precedente generazione a una risoluzione 1440p.

Novità anche per la fotocamera del modello Ultra

Sempre Ice Universe si è occupato nelle scorse ore anche di Samsung Galaxy S24 Ultra ed in particolare della sua fotocamera, che dovrebbe avere un sensore principale ISOCELL HP2SX, ossia una versione ottimizzata di ISOCELL HP2 (il sensore usato su Samsung Galaxy S23 Ultra), con le medesime caratteristiche (risoluzione di 200 megapixel, dimensioni di 1/1,3 pollici e pixel da 0.6 μm).

Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe poter contare anche su un nuovo teleobiettivo da 50 megapixel (con zoom ottico 3x, dimensioni 1/2,52 pollici e pixel da 0,7 µm), un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel (con zoom 10x).

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.