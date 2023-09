Nonostante manchi ancora qualche mese alla presentazione, questa è una giornata ricca di anticipazioni per quanto riguarda il mondo degli smartphone Samsung. A poche ore di distanza da quello del fratello minore, ecco che trapela anche il design del flagship grazie a una serie di immagini e a un breve video a 360 gradi: possiamo già andare a scoprire il (presunto) design di Samsung Galaxy S24 Ultra, il modello di punta in arrivo a inizio 2024.

Questo dovrebbe essere Samsung Galaxy S24 Ultra

La serie Samsung Galaxy S24 potrebbe essere svelata già nel mese di gennaio 2024, con un po’ di anticipo rispetto alla gamma di quest’anno (lanciata a inizio febbraio). Anche stavolta dovrebbe essere composta da tre modelli, che a meno di colpi di scena dovrebbero prendere il nome di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. In queste settimane stiamo iniziando a entrare nel vivo delle anticipazioni, con leak riguardanti la presunta data di presentazione e parte delle specifiche tecniche, ma quest’oggi possiamo fare di più: dopo aver dato uno sguardo da vicino a quello che dovrebbe essere Galaxy S24, grazie a SmartPrix e OnLeaks possiamo scoprire alcuni render ad alta definizione e un breve video a 360 gradi con protagonista il presunto Samsung Galaxy S24 Ultra.

Lo smartphone sembra piuttosto simile al predecessore, Galaxy S23 Ultra, con un design squadrato con angoli abbastanza marcati e bordi leggermente curvi (contrariamente al fratello minore). In base alle indiscrezioni, le dimensioni dovrebbero essere di 162,3 x 79 x 8,7 mm: questo porterebbe a uno smartphone un po’ più basso e leggermente più largo e sottile. Come si può notare nelle immagini, distinguerlo dal predecessore potrebbe essere “complicato”: abbiamo ancora obiettivi sporgenti incastonati nella scocca (con i tre principali disposti a semaforo su un lato) e pulsanti sul lato destro (tasto power e bilanciere del volume). A cambiare dovrebbe essere il telaio, questa volta in titanio (con una conseguente leggerissima diminuzione del peso).

A bordo dovrebbero trovare posto un ampio schermo Dynamic AMOLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione WQHD+ con luminosità fino a 2500 nit, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (anche in Europa), forse in una versione potenziata “For Galaxy” come il modello in commercio. Al fianco di quest’ultimo dovrebbero esserci 12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. I rumor parlano di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x. A disposizione poi connettività 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, UWB, porta USB Type-C e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 45 W.

In base a quanto sappiamo, il flagship potrebbe supportare la connettività satellitare per chiamate e messaggi di emergenza. Diamo per scontato anche questa volta il generoso supporto software di Samsung: lo smartphone dovrebbe uscire con Android 14 e One UI 6.1 e dunque dovrebbe arrivare fino all’ipotetico Android 18 (almeno quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza).

Tutto questo a distanza di circa quattro mesi dalla presentazione: c’è ancora tempo per conoscere più da vicino ulteriori dettagli su Samsung Galaxy S24 Ultra e sui fratelli Galaxy S24 e Galaxy S24+, perciò continuate a seguirci.

