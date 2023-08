Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui futuri smartphone di punta del produttore coreano, la famiglia Samsung Galaxy S24 è sempre al centro di qualche nuova fuga di notizie, nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua presentazione ufficiale.

Sappiamo bene quanta cura metta Samsung nella realizzazione dei propri prodotti, l’azienda non si concentra infatti solo sulle caratteristiche hardware nascoste sotto il cofano, ma anche sul design dei propri dispositivi.

Oggi vi riportiamo l’ultima indiscrezione sui prossimi smartphone di punta dell’azienda che riguarda proprio il design dei primi due smartphone della serie.

Samsung potrebbe adottare un frame laterale leggermente diverso per i prossimi Galaxy S24 e S24+

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di tirare un po’ le somme su quelle che erano al momento le indiscrezioni trapelate sugli smartphone in questione, tra le informazioni riportate figuravano alcuni presunti cambiamenti per il design di Galaxy S24 e S24+, qualcosa che potrebbe in parte trovare riscontro in quanto condiviso oggi dal leaker Ice Universe su X (ex Twitter).

Breaking

The middle frame design of S24 and S24+ has changed, and it has become a vertical frame design similar to iPhone. The picture shows Meizu 20, which is probably like this. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 18, 2023

Come potete notare, sembra che l’azienda abbia deciso di apportare alcune modifiche alle cornici laterali dei due smartphone in questione: gli attuali Galaxy S23 e S23+ presentano dei frame laterali quasi piatti, con una leggera curvatura nella parte centrale delle cornici, ciò potrebbe cambiare con i futuri modelli.

Samsung avrebbe optato per realizzare il telaio di Galaxy S24 e S24+ in maniera leggermente diversa, eliminando il raggio di curvatura e dotando quindi i dispositivi di cornici completamente piatte. Il leaker condivide due immagini di Meizu 20 per rendere meglio l’idea di come potrebbero essere i frame laterali dei futuri flagship Samsung, che assomiglierebbero quindi molto più agli iPhone di Apple da questo punto di vista o, per restare in casa, a Samsung Galaxy Z Fold5 che vanta a sua volta una cornice completamente piatta.

Nulla viene condiviso riguardo al fratello maggiore della famiglia, che potrebbe dunque non vedere alcuno stravolgimento rispetto al design attuale, cosa tra l’altro già paventata anche dall’indiscrezione citata in precedenza. I dispositivi della serie Samsung Galaxy S24 sono ancora lontani, la loro presentazione è infatti attesa per l’inizio del prossimo anno, verso fine gennaio o inizio febbraio, c’è dunque ancora tempo per scoprire di più sul loro aspetto e non solo.

Potrebbe interessarti anche: Samsung tra S24 Ultra in titanio e un futuro sempre più pieghevole