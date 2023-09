Non c’è pace per Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, i prossimi, attesi, flagship 2023 Made by Google che continuano ad essere i protagonisti indiscussi degli ultimi giorni quando ormai mancano solo otto giorni all’annuncio ufficiale.

Senza andare troppo indietro nel tempo, nella giornata di ieri avevamo ricevuto conferma su tutte le specifiche e funzionalità grazie alle pagine dedicate ai due smartphone sul Google Store, mentre nel pomeriggio abbiamo visto alcune delle immagini lifestyle collegate al lancio degli smartphone. Il puzzle si arricchisce ulteriormente, perché da qualche ora circolano in rete due foto “amatoriali” che ritraggono il modello Pro dal vivo. Poi, l’operatore irlandese Three ci svela un altro dettaglio sulla disponibilità dei due smartphone.

I Google Pixel 8 saranno disponibili dal 12 ottobre 2023

Google si appresta a rinnovare la propria gamma di smartphone Android: come sappiamo già da tempo, il colosso di Mountain View ha già in programma il lancio dei Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, in compagnia dello smartwatch Google Pixel Watch 2, per mercoledì 4 ottobre 2023, quando qua in Italia saranno da poco scoccate le ore 16:00.

Sul portale dell’operatore irlandese Three (sarebbe la nostra vecchia 3 che ormai è un tutt’uno con WIND per formare WINDTRE) è stata recentemente pubblicata la pagina con le FAQ legate proprio ai prossimi flagship Made by Google.

Secondo quanto riportato, entrambi gli smartphone saranno pre-ordinabili già nel momento in cui terminerà l’evento del 4 ottobre. Inoltre, pare che i due dispositivi saranno disponibili (almeno in Irlanda) nei negozi a partire da giovedì 12 ottobre 2023 (nello specifico, il portale indica che preordinando Google Pixel 8 o Pixel 8 Pro entro le 15:00 dell’11 ottobre, la consegna è prevista entro il 12 ottobre).

Google Pixel 8 Pro “Obsidian” si mostra in foto dal vivo

All’interno di una non meglio precisata chat a tema Pixel (via Google News | En), un utente ha condiviso due scatti dal vivo di un Google Pixel 8 Pro in colorazione Obsidian (probabilmente resa ancora una volta come Nero ossidiana), immortalato sia nella parte posteriore che nella parte frontale.

Gli scatti confermano che lo smartphone ha il display piatto, il frame laterale lucido e il vetro posteriore opaco (in contrapposizione col predecessore); non è possibile dire con certezza se questa finitura matte sia poi mantenuta anche sulle altre colorazioni o se sarà caratteristica di questa nera.

A parte queste poche informazioni, i due scatti non dicono molto altro (un’altra, piccola, considerazione si potrebbe fare sulle cornici che sembrano praticamente simmetriche). Non è la prima volta che Google Pixel 8 Pro si mostra dal vivo e non attraverso materiale pubblicitario: era già accaduto all’inizio del mese di luglio ma allora si trattava di un prototipo di pre-produzione; con l’annuncio ormai alle porte, è molto probabile che adesso si tratti di un dispositivo fatto e finito.

Potrebbero interessarti anche: Google Pixel Watch 2 senza segreti: trapela il video promo ufficiale e Recensione Google Pixel 7 Pro: lo smartphone premium da prendere senza fare un mutuo