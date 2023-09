Presentato ad agosto 2020 e lanciato sul mercato con Android 10, Google Pixel 4a sembra aver raggiunto la fine del supporto software, rispettando quindi le tempistiche dichiarate dal colosso di Mountain View.

Google Pixel 4a è stato lanciato come la versione economica dell’allora top di gamma di Google, il Pixel 4, seguito dopo pochi mesi da Google Pixel 4a 5G che aggiungeva il supporto alle reti 5G di nuova generazione. Per ogni nuovo smartphone lanciato da Google, l’azienda rilascia delle tempistiche, visionabili a questo indirizzo, che informano l’utente per quanti anni il dispositivo verrà aggiornato con le nuove versioni di Android e con le patch di sicurezza.

Tendenzialmente Google aggiorna i propri smartphone più recenti garantendo 3 anni di nuove versioni di Android e 5 anni di patch di sicurezza (anche se con Google Pixel 8 le cose potrebbero cambiare), mentre nel caso di Google Pixel 4a e fino a Pixel 5 vi era ancora la politica dei 3 anni anche per le patch di sicurezza.

Google Pixel 4a è arrivato alla fine del suo ciclo vitale

Per quanto riguarda Google Pixel 4a, dunque, siamo arrivati al capolinea. L’azienda aveva dichiarato che agosto 2023 sarebbe stato l’ultimo mese di aggiornamenti per questo dispositivo, che da ora in poi non riceverà più neanche aggiornamenti di sicurezza.

Spesso Google tende a rilasciare un aggiornamento finale il mese dopo la presunta data della fine del supporto, ma così non è stato poiché Pixel 4a non ha ricevuto le patch di settembre rilasciate nelle scorse ore. Lo smartphone non è neanche tra i candidati alle versioni beta di Android 14, dunque possiamo dare per certa la fine del supporto software.

Per quanto riguarda Google Pixel 4a 5G, invece? Sebbene mantenga le stesse caratteristiche hardware di Pixel 4a, lo smartphone è stato lanciato con Android 11 a bordo e fa parte del programma beta di Android 14. Stando alle tempistiche rilasciate da Google, il dispositivo sarà aggiornato fino a novembre 2023, dunque riceverà anche la nuova versione di Android prevista nelle prossime settimane assieme al lancio di Pixel 8 e Pixel 8 Pro.