È passato circa un anno da quando Xiaomi ha introdotto nella Galleria dell’interfaccia proprietaria MIUI la possibilità di effettuare il backup delle foto tramite Google Foto, eliminando lentamente la possibilità di effettuare la medesima operazione utilizzando il servizio proprietario Xiaomi Cloud.

Sembra che ora il colosso cinese abbia deciso di fornire ai propri utenti maggiori possibilità di scelta riguardo al servizio da utilizzare per tenere al sicuro i propri scatti, avviando una nuova partnership, non ancora annunciata, con un altro colosso del settore tecnologico: Microsoft.

La Galleria della MIUI permetterà di effettuare il backup delle foto su OneDrive

La notizia che vi riportiamo è stata diffusa dai colleghi di Miuipolska, che hanno individuato alcune stringhe di codice nell’ultimo aggiornamento dell’app Galleria di Xiaomi (v 3.5.7.7), in cui sono presenti espliciti riferimenti al servizio di cloud storage dell’azienda di Redmond, OneDrive.

L’opzione in realtà sarebbe già disponibile per alcuni utenti, a patto che vengano soddisfatti una serie di requisiti, fra questi l’utilizzo di una ROM Global e il possesso di uno dei seguenti dispositivi: POCO F4 GT, Xiaomi 13 Lite, POCO X4 GT, Redmi Note 8 2021, Redmi 10C, POCO C40, Redmi Note 11T, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Mi 11 Lite 4G/5G, Xiaomi 12/Pro, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi 10 5G/POCO M4 5G, POCO M5, Redmi 10/2022, Redmi Note 12 Pro 4G, Redmi 9A.

Ci sono in realtà anche tutta un’altra serie di requisiti richiesti, ma pare che anche se questi sono soddisfatti l’opzione per effettuare il backup su OneDrive nella Galleria non compare: questo sarebbe dovuto ad un “errore” presente nel codice, probabilmente voluto finché non verrà ufficialmente annunciata la nuova partnership con Microsoft.

L’immagine che vedete qui sopra ci mostra come apparirà la funzione in questione una volta attiva e disponibile per tutti, al momento non ci sono indicazioni circa le tempistiche di implementazione, così come non è chiaro se tutti i dispositivi del brand potranno beneficiarne (nella lista riportata sopra mancano alcuni tra i più recenti dispositivi dell’azienda), non ci resta che attendere per scoprire di più.

