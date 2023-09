Le schede telefoniche digitali sono in fase di adozione da un numero sempre più ampio di operatori. Nonostante la praticità delle eSIM, esiste un inconveniente che potrebbe dissuadere soprattutto coloro che tendono a cambiare smartphone di frequente: i QR Code, indispensabili per attivare la eSIM su un nuovo dispositivo, hanno spesso dei limiti di utilizzo; una volta superati questi limiti, i codici diventano inutilizzabili e l’utente è costretto a recarsi presso un punto vendita dell’operatore per generare nuovi codici.

WINDTRE annuncia la possibilità di riutilizzare il QR Code per l’attivazione delle eSIM

Per ovviare a questo problema, in queste ore WINDTRE ha annunciato una grande novità per tutti i suoi clienti che utilizzano o acquisteranno una eSIM: il QR Code necessario per attivarla sarà riutilizzabile fino ad un massimo di 100 volte, senza ulteriori costi.

Fino ad oggi l’operatore arancione era stato l’unico a proporre eSIM con codici monouso, costringendo gli utenti a recarsi di persona presso un punto vendita per riceverne di nuovi in caso di necessità. Con il nuovo sistema invece, sarà possibile utilizzare lo stesso QR Code più e più volte, ad esempio per trasferire il proprio numero su smartphone differenti.

Si tratta dunque di una vera e propria rivoluzione in casa WINDTRE, considerando che le eSIM dell’operatore sono state lanciate ufficialmente ben tre anni fa, a marzo 2020. Da allora, acquistare una di queste schede virtuali è stato possibile solo ed esclusivamente nei negozi dell’operatore, ricevendo il codice QR su un voucher cartaceo.

L’introduzione dei QR Code riutilizzabili semplificherà di molto la vita degli utenti WINDTRE che usano eSIM: potete dire definitivamente addio alle corse per procurarsi un nuovo codice ad ogni cambio di smartphone o ripristino del dispositivo; sarà sufficiente conservare con cura il QR Code iniziale.

Come funzionano i QR Code riutilizzabili

Ma come funziona nel dettaglio il nuovo sistema? In caso di necessità, basterà inquadrare nuovamente lo stesso codice per scaricare e installare il profilo eSIM sul device desiderato. Un processo semplice e veloce, ripetibile fino a 100 volte.

Inoltre, dal 25 settembre il QR Code della eSIM WINDTRE potrà essere recuperato facilmente anche tramite l’app ufficiale, nel caso in cui il voucher cartaceo originario si fosse smarrito. Insomma, niente più affannose e costose corse al negozio per sostituire la SIM virtuale.

Attenzione però: il nuovo sistema di QR Code riutilizzabili si applica solamente alle eSIM acquistate o sostituite dopo il 18 settembre 2023. Tutte le schede precedenti a quella data continueranno a funzionare con i vecchi codici monouso. Per il trasferimento su un nuovo dispositivo, sarà ancora necessario recarsi in un punto vendita WINDTRE e sostenere il costo di attivazione di 15 euro per la nuova eSIM sostitutiva a QR Code riutilizzabile.

Dispositivi compatibili con le eSIM di WINDTRE

Va sottolineato che non tutti i clienti WINDTRE possono utilizzare le eSIM: per beneficiare di questa comoda tecnologia bisogna essere in possesso di un dispositivo compatibile. Ecco l’elenco aggiornato alla giornata di oggi dei dispositivi compatibili ufficialmente:

Apple iPhone 14 Pro;

Apple iPhone 14 Pro Max;

Apple iPhone 14 Plus;

Apple iPhone 14;

Apple iPhone 13 Pro;

Apple iPhone 13 Pro Max;

Apple iPhone 13 Mini;

Apple iPhone 13;

Apple iPhone 12 Pro;

Apple iPhone 12 Pro Max;

Apple iPhone 12 Mini;

Apple iPhone 12;

Apple iPhone Xs;

Apple iPhone Xs Max;

Apple iPhone XR;

Apple iPhone 11;

Apple iPhone 11 Pro;

Apple iPhone 11 Pro Max;

Apple iPhone SE;

Apple iPhone SE terza generazione (2022);

Samsung GALAXY S23;

Samsung GALAXY S23+;

Samsung GALAXY S23 ULTRA;

Samsung GALAXY S22;

Samsung GALAXY S22+;

Samsung GALAXY S22 ULTRA;

Samsung GALAXY S21;

Samsung GALAXY S21+;

Samsung GALAXY S21 ULTRA;

Samsung GALAXY Z FOLD2 5G;

Samsung GALAXY FOLD;

Samsung GALAXY A54 5G;

Samsung GALAXY Z Fold4;

Samsung GALAXY S20;

Samsung GALAXY S20 5G;

Samsung GALAXY S20+;

Samsung GALAXY S20+ 5G;

Samsung GALAXY S20 ULTRA 5G;

Samsung GALAXY NOTE20 4G;

Samsung GALAXY NOTE20 5G;

Samsung GALAXY NOTE20 ULTRA 5G;

Samsung GALAXY Z Flip4;

Samsung GALAXY ZFlip 5G;

Samsung GALAXY ZFlip;

Samsung GALAXY Z Flip3 5G;

Samsung GALAXY Z Fold3 5G;

HONOR Magic5 Pro;

Huawei Mate 40 Pro;

Huawei P40;

Huawei P40 Pro;

Google Pixel 5;

Google Pixel 4a;

Google Pixel 3;

Google Pixel XL;

Google Pixel 3a XL;

Motorola Moto G53 5G;

Motorola Razr 2022;

Motorola Razr 5G;

Motorola Razr;

OPPO Reno 6 Pro;

OPPO FIND N2 Flip;

OPPO FIND X3 PRO;

OPPO FIND X5;

OPPO FIND X5 PRO;

XIAOMI 13;

XIAOMI 13 Lite;

XIAOMI 12T PRO;

HONOR 90;

HONOR MAGIC VS;

XIAOMI 13T;

SAMSUNG GALAXY FLIP 5;

SAMSUNG GALAXY FOLD 5;

MOTOROLA G54;

Apple iPhone 15 Pro;

Apple iPhone 15 Pro Max;

Apple iPhone 15 Plus;

Apple iPhone 15.

Ricordiamo che, secondo quanto specificato dall’operatore, l’elenco dei dispositivi compatibili verrà costantemente aggiornato. Se il vostro smartphone non è ancora compatibile, l’unica cosa da fare è attendere. Tutti gli aggiornamenti sui nuovi smartphone compatibili verranno pubblicati su queste pagine, quindi vi invitiamo a rimanere connessi.

