OPPO prova ad addolcire il rientro a scuola e a lavoro, tipico della metà di settembre, lanciando sul proprio store ufficiale gli OPPO Reno Days, una campagna promozionale dalla durata di due settimane che consente di acquistare, anche in bundle con accessori, alcuni dei suoi più popolari smartphone di fascia media e medio-alta.

I protagonisti dell’offerta sono i modelli 2022 e 2023 della serie Reno, ovvero OPPO Reno10 e OPPO Reno10 Pro, OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro, tutti acquistabili in bundle con cuffie, smartband e un comodo supporto per auto. La promo prevede inoltre altre offerte definite “flash”. Scopriamo tutti i dettagli.

OPPO Reno Days: i dettagli della promo

OPPO ha annunciato ufficialmente questa mattina la campagna promozionale OPPO Reno Days che, solo su OPPO Store, consente di acquistare in promozione, fino al prossimo 30 settembre, uno dei più recenti medio-gamma della fortunata serie Reno.

“In questo mese di settembre, OPPO si impegna a rendere il ritorno alla routine lavorativa e scolastica senza pensieri: che si stia cercando la potenza e l’eleganza della Serie Reno 10, o la combinazione perfetta tra stile e performance della Serie Reno8, OPPO mette a disposizione offerte e bundle vantaggiosi.“

Gli OPPO Reno10 e Reno8 sono in offerta in bundle

I più recenti smartphone della serie Reno, ovvero OPPO Reno10 5G e OPPO Reno10 Pro 5G, sono in offerta, in bundle, per gli OPPO Reno Days. Gli utenti potranno acquistare, rispettivamente a 499,99 euro (invee di 449,99 euro) e 649,99 euro (invece di 599,99 euro), un bundle che include lo smartphone e tre accessori.

Questi sono le cuffie true wireless OPPO Enco Air3 (valore commerciale pari a 69,99 euro), la smartband OPPO Band Style nella colorazione Vanilla (valore commerciale pari a 69,99 euro) e un comodo supporto per auto (valore commerciale pari a 9,99 euro). In entrambi i casi, il risparmio, scegliendo il bundle, ammonta a circa 100 euro rispetto alla somma dei singoli prezzi di listino.

Acquista OPPO Reno10 a 499,99 euro con tre accessori in bundle

Acquista OPPO Reno10 Pro a 649,99 euro con tre accessori in bundle

Anche i predecessori OPPO Reno8 5G e OPPO Reno8 Pro 5G sono proposti in bundle con tre accessori. In questo caso, sarà possibile acquistare i due smartphone, rispettivamente, a 369,99 euro (invece di 329,99 euro) e 549,99 euro (invece di 599,99 euro), portandosi a casa la OPPO Band Style, il supporto per auto e un paio di cuffie true wireless. Stavolta, però, le cuffie sono le OPPO Enco Air2 (valore commerciale pari a 69,99 euro). Con i Reno8, optando per il bundle, si risparmiano 90 euro sul modello base e 100 euro sul modello Pro.

Acquista OPPO Reno8 a 369,99 euro con tre accessori in bundle

Acquista OPPO Reno8 Pro a 549,99 euro con tre accessori in bundle

Altre offerte “flash” degli OPPO Reno Days

Gli OPPO Reno Days, inoltre, portano anche due offerte “flash”, fino al 24 settembre e un’offerta speciale (per la quale non è precisata una data di scadenza).

Le offerte flash riguardano OPPO Reno8 5G e OPPO Reno8 Pro 5G, acquistabili in offerta al prezzo di 319,99 euro e 499,99 euro singolarmente, senza bundle (basterà selezionare “Prodotto Singolo” alla voce “Combinazione”: l’offerta è pensata per coloro che desiderano cambiare smartphone ma che non necessitano degli accessori proposti in bundle fino al prossimo 30 settembre.

Acquista OPPO Reno8 in offerta a 319,99 euro – fino al 24 settembre

Acquista OPPO Reno8 Pro in offerta a 499,99 euro – fino al 24 settembre

L’offerta speciale di cui vi parlavamo, invece, coinvolge il più recente flagship che OPPO abbia portato qui in Italia, ovvero OPPO Find X5 Pro (trovate qui la nostra recensione): lo smartphone, sul mercato italiano dal 25 febbraio 2022, è plasmato attorno allo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, qui affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, offre un bel display AMOLED LTPO da 6,7″ e mette a disposizione un comparto fotografico versatile e di assoluta qualità. Insomma, potrebbe essere l’occasione giusta per gli affezionati del brand che cercano un flagship a prezzo contenuto, pari a 599,99 euro.

Acquista OPPO Find X5 Pro in offerta a 599,99 euro su OPPO Store

Tutte le promo degli OPPO Reno Days (fino al 30 settembre 2023)

In conclusione, vi ricordiamo che su OPPO Store è possibile usufruire della consegna gratuita con DHL Express (per ordini superiori a 99 euro), dell’assistenza ufficiale OPPO e del servizio di reso entro 14 giorni; capitolo pagamenti, è possibile pagare in tre rate (senza interessi) con scalapay o pagare in 10 rate senza interessi con PagDIL.

