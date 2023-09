Amazon sta proponendo in questi giorni una piccola selezione di prodotti OPPO in offerta, che tocca OPPO Find X5 Pro e OPPO Reno10 5G, ma anche membri della serie A come OPPO A78 4G e OPPO A57s. In più, per chi vuole aggiungere un paio di cuffie wireless, ci sono in sconto le OPPO Enco Air3. Andiamo a scoprire le proposte a disposizione sul sito.

OPPO Find X5 Pro e OPPO Reno10 5G in offerta su Amazon

Partiamo dagli smartphone più costosi, ossia OPPO Find X5 Pro e OPPO Reno10 5G. Il primo ha debuttato sul mercato già da un po’, ma costituisce comunque una buona scelta considerando il generoso sconto rispetto al prezzo di listino. Il secondo è stato lanciato più di recente (un paio di mesi fa), ma può essere acquistato grazie a un’offerta che lo fa tornare al prezzo di lancio.

OPPO Find X5 Pro è un vero flagship e mette a disposizione specifiche tecniche di alto livello, tra le quali l’ampio schermo AMOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione WQHD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con Imaging NPU MariSilicon X. Il chipset è affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1, mentre il comparto fotografico è composto da quattro sensori in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale IMX766 da 50 MP con OIS a cinque assi, sensore ultra-grandangolare IMX766 da 50 MP e tele da 13 MP, mentre frontalmente trova spazio una fotocamera da 32 MP. La batteria è da 5000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida SuperVOOC da 80 W (con cavo) e wireless AirVOOC da 50 W (qui per le specifiche tecniche complete).

OPPO Reno10 5G si posiziona più verso la fascia media e offre uno schermo AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7050 (che sostituisce lo Snapdragon 778G della versione cinese). A bordo anche 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A livello fotografico offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x, e una fotocamera anteriore da 32 MP. La batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata SuperVOOC da 67 W (qui per le specifiche tecniche complete).

OPPO Find X5 Pro è stato lanciato al prezzo consigliato di 1299,99 euro, ma potete acquistarlo su Amazon in offerta a meno di metà prezzo, a 598,49 euro. La proposta riguarda sia la colorazione Glaze Black sia quella Ceramic White. OPPO Reno10 5G torna invece disponibile all’offerta di lancio, che prevedeva uno sconto di 50 euro sul listino: potete portarvelo a casa nelle colorazioni Silvery Grey e Ice Blue a 449,99 euro con supporto auto compreso. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui sotto:

Ci sono anche OPPO A78 4G, OPPO A57s e OPPO Enco Air3 in promozione

Se volete spendere di meno ma restare nel mondo OPPO, allora sappiate che su Amazon sono disponibili in offerta anche i due smartphone Android di fascia media OPPO A78 4G e OPPO A57s. OPPO A78 4G deriva dal fratello OPPO A78 5G, ma costa meno e si deve accontentare della connettività di quarta generazione: è stato lanciato il mese scorso e mette a disposizione display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa-core affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e per la profondità da 2 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 5000 mAh con ricarica SuperVOOC da 67 W (qui per le specifiche complete).

OPPO A57s scende ulteriormente di prezzo e propone display IPS LCD da 6,56 pollici a risoluzione HD+, SoC MediaTek Helio G35, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e per la profondità da 2 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP e una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 33 W (qui per le specifiche tecniche complete).

Su Amazon sono in offerta anche le OPPO Enco Air3, cuffie true wireless lanciate lo scorso luglio con cancellazione attiva del rumor e certificazione IP54. Vengono proposte già con un piccolo sconto a 59,99 euro. OPPO A78 4G e OPPO A57s sono stati lanciati rispettivamente a 299,99 euro e 229,90 euro, ma potete acquistarli a 229,99 euro e 159,99 euro. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

