OPPO annuncia l’arrivo in Italia di un nuovo smartphone Android, che abbiamo iniziato a conoscere nelle scorse settimane attraverso le indiscrezioni e il debutto in Indonesia del mese scorso: si tratta di OPPO A78, una variante 4G del già uscito OPPO A78 5G, lanciato lo scorso febbraio. Andiamo a scoprire tutto sul nuovo dispositivo, dalle caratteristiche al prezzo di vendita consigliato.

OPPO A78 debutta in Italia con schermo AMOLED e 5000 mAh

OPPO A78 è uno smartphone di fascia media, pensato per una clientela alla quale ancora non interessa la connettività di quinta generazione. Punta soprattutto sul display AMOLED, sulla ricarica rapida da 67 W e sulla generosa batteria da 5000 mAh, che non dovrebbe dare problemi per concludere la giornata anche nel medio/lungo periodo. Il dispositivo è caratterizzato da un design retrò ultrasottile con due finiture cromatiche, denominate Acqua Green e Mist Black. La prima colorazione è ispirata all’acqua e utilizza un processo a doppio strato per sovrapporre un design a matrice di diamanti a uno strato di base verde acqua: il risultato è un colore vibrante e scintillante, perfetto per chi desidera qualcosa di vivace e diverso dal solito; per entrambe le versioni è disponibile una cornice 2.5D con bordi smussati, che aiutano a donare maggiore eleganza e leggerezza a livello generale.

OPPO A78 offre uno schermo non troppo grande, da 6,43 pollici, con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 90 Hz, frequenza di campionamento al tocco fino a 180 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, di tipo ottico. La luminosità complessiva arriva fino a 600 nit, e grazie alla retroilluminazione adattiva intelligente il sistema contribuisce a fornire l’esperienza visiva più confortevole in base alla situazione. A livello audio, lo smartphone offre un suono surround grazie agli altoparlanti stereo e al Real HD Sound 3.0, che mette a disposizione un suono ottimale in base ai diversi scenari (musica, video, giochi); con la modalità Ultra Volume si può aumentare il volume del suono fino al 200%, rendendo più facile ascoltare musica o sentire la suoneria.

Il cuore del nuovo smartphone è costituito dal ben rodato SoC Qualcomm Snapdragon 680 con CPU octa-core: al suo fianco prendono posto 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB. Con la tecnologia OPPO RAM Expansion, parte dello spazio libero dello storage interno può essere sfruttato come RAM (fino ad altri 8 GB al massimo) nei momenti di uso più intenso. Con Dynamic Computing Engine, il dispositivo sfrutta la tecnologia di calcolo parallelo per ottimizzare la programmazione e il recupero delle risorse di calcolo e aumentare velocità e stabilità: può aumentare la velocità di apertura delle app e consente di mantenere in esecuzione in background fino a 19 applicazioni. Secondo quanto riferito da OPPO, lo smartphone può offrire prestazioni fluide fino a quattro anni.

A livello fotografico troviamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e secondario per la profondità da 2 MP; la fotocamera anteriore è da 8 MP ed è integrata nello schermo tramite un piccolo foro (sul lato sinistro). Tra le funzionalità spicca Dual-View Video, che consente di riprendere allo stesso tempo con la fotocamera posteriore e con quella anteriore, combinando le immagini e aprendo nuove prospettive per i vlog creativi. La batteria da 5000 mAh è compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W (cablata): bastano circa 44 minuti per tornare al 100%. Il produttore sostiene che il dispositivo possa arrivare fino a 27,4 giorni di autonomia in standby (in modalità aereo), oppure fino a 16,7 ore di riproduzione video su YouTube.

OPPO ha introdotto alcune tecnologie esclusive progettate per migliorare la sicurezza e l’affidabilità della ricarica. Battery Health Engine prolunga la durata della batteria fino a 1600 cicli di ricarica, che dovrebbero bastare per mantenere la batteria in buone condizioni per circa quattro anni. Optimized All-Day Charging apprende le abitudini di ricarica dell’utente e regola la velocità di conseguenza, migliorando la sicurezza e la longevità complessiva. In più è presente un sistema di protezione della ricarica a cinque livelli, che va a perfezionare la sicurezza dell’intero processo.

Questo un riepilogo della scheda tecnica di OPPO A78 (qui per quella dettagliata):

display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1800 pixel) con refresh rate fino a 90 Hz, lettore d’impronte integrato e vetro Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa-core a 6 nm con GPU Adreno 610

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8, 77,07°, AF, 27 mm) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4, 77°, FF, 26 mm)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0, 77°, FF, 26 mm)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

speaker stereo, certificazione IP54

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 67 W

sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13.1

dimensioni e peso: 160 x 73,2 x 7,9 mm, 180 g

OPPO A78 viene commercializzato con Android 13 e ColorOS 13.1. Tra le funzionalità a bordo troviamo Screen Translate, che utilizza Google Lens per tradurre il contenuto dell’intera schermata con una sola mossa: è compatibile con 105 lingue e può essere utilizzata anche per tradurre testi basati su immagini. In più c’è Auto Pixelate, una funzione capace di riconoscere e pixelare autonomamente le informazioni sensibili come le foto del profilo e i nomi nelle schermate delle chat. Private Safe è stata aggiornata con l’Advanced Encryption Standard (AES) per mantenere i file privati crittografati e archiviati in una directory privata con un maggiore livello di sicurezza. Inoltre è stato aggiunto 5-Grade Access Control per offrire un controllo completo su chi può vedere i dati e quando.

Prezzo e uscita in Italia di OPPO A78

OPPO A78 è disponibile all’acquisto in Italia su OPPO Store nelle colorazioni Aqua Green e Mist Black al prezzo consigliato di 299,99 euro, con consegna gratuita e possibilità di pagamento rateale. Nei prossimi giorni lo smartphone sarà commercializzato su Amazon (potete già acquistarlo, con consegna più in là) e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

