Google si sta preparando a supportare il formato Ultra HDR in Google Foto utilizzando le nuove funzionalità aggiunte ad Android 14. Nuovi frammenti di codice rivenuti in una nuova versione di Google Foto suggeriscono che la società sta preparando il supporto.

Nel frattempo il nuovo pannello dell’app Google Home non è più esclusiva dei dispositivi Google Pixel, poiché è recentemente apparso anche su Samsung Galaxy S23 con One UI 6.

Google Foto prepara il supporto Ultra HDR retrocompatibile di Android 14

Il formato Ultra HDR migliora la qualità dell’immagine grazie a una gamma più ampia di colori e livelli di luminosità rispetto alla gamma dinamica standard.

A maggio Google aveva annunciato un formato Ultra HDR retrocompatibile per Android 14 che renderizza le immagini a 10 bit automaticamente dal framework del sistema.

Secondo Google ciò consentirà al file di mantenere la gamma più alta di colori catturati in HDR, ma anche di mostrare l’immagine in SDR su schermi non compatibili con HDR.

Nel codice della versione 6.51.0.561138754 di Google Foto rilasciata alla fine di agosto AssembleDebug ha individuato alcune stringhe che menzionano chiaramente il supporto Ultra HDR.

Ultra HDR è un nuovo formato su cui Google sta lavorando in Android 14 per promuovere la compatibilità con i formati di file standard come JPEG sui dispositivi Android.

Il nuovo pannello di Google Home appare su Samsung Galaxy S23 con Android 14

Mishaal Rahman ha scoperto che Samsung Galaxy S23 è il primo dispositivo non Pixel a ricevere il nuovo pannello nell’app Google Home.

I dispositivi Samsung Galaxy S23 che eseguono la seconda beta della One UI 6 ora hanno accesso a questa funzionalità che i dispositivi Pixel hanno ottenuto con il Pixel Feature Drop di giugno.

