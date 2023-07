Abbiamo già visto come la connessione via satellite per uno smartphone possa essere una funzionalità molto utile, alcuni produttori la hanno già implementata sui propri dispositivi e lo stesso potrebbe accadere con Android 14.

Apple con la serie iPhone 14 e Huawei a partire da Mate 50 e Mate 50 Pro sono stati i primi ad implementare questa tecnologia su uno smartphone, ma di sicuro non saranno gli ultimi; a inizio anno infatti abbiamo visto come sia MediaTek che Qualcomm abbiano iniziato a lavorare per rendere i propri prodotti compatibili con questa tecnologia.

Ora, stando a quanto condiviso sul web, sembra che Android 14 possa includere SMS via satellite per gli smartphone Pixel e Galaxy.

La connettività via satellite consente ad un eventuale utente in difficoltà, che si trovasse in un’area senza copertura di rete, di potersi mettere in contatto con i servizi di soccorso per chiedere aiuto.

Molti appassionati del settore si aspettavano che Samsung potesse implementare il supporto a tale tecnologia già sugli smartphone della serie Galaxy S23 ma, poco prima della loro presentazione, le speranze sono state disilluse. Successivi rumor poi, hanno suggerito come i futuri flagship del brand, i Galaxy S24 potrebbero vantare la connettività via satellite.

Una nuova indiscrezione condivisa su Twitter un paio di giorni fa, ci fornisce una sorta di conferma di quanto ipotizzato in precedenza.

SMS Satellite will be added to Android, and requires appropriate hardware, it’s up to the manufacturer then

Pixel and Galaxy will be among the first to have it

— Pixel #TeamPixel (@GooglePixelFC) July 20, 2023