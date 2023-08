Sono trascorsi soltanto pochi giorni da quando vi abbiamo raccontato del nuovo aggiornamento rilasciato da Google per le Nest Cam, ma i tecnici di Mountain View non hanno perso tempo e nelle scorse ore hanno presentato un’altra novità per l’app Google Home, per la precisione parliamo di un manipolo di nuovi comandi iniziali ed azioni per le Automazioni.

Prima di passare al dunque, è fondamentale premettere che le novità descritte in questa sede non sono ancora disponibili per tutti: sebbene il roll out abbia preso il via già oggi, questa prima fase è riservata ai soli utenti iscritti al Preview Program (Anteprima pubblica).

App Google Home: nuovi comandi iniziali…

Per quanto riguarda i comandi iniziali, la lista è lunga e variegata e punta ad un utilizzo con diversi dispositivi di smart home, sensori — di temperatura, umidità, contatto e presenza — e persino auto elettriche. Ecco la lista delle novità:

Apri/Chiudi: quando la finestra è aperta, spegne il termostato.

quando la finestra è aperta, spegne il termostato. Il dispositivo è in carica/collegato : quando il veicolo elettrico è in carica, può avviare automaticamente la riproduzione di musica o il download di aggiornamenti.

: quando il veicolo elettrico è in carica, può avviare automaticamente la riproduzione di musica o il download di aggiornamenti. Temperatura: quando la temperatura interna supera gli 80 gradi (Fahrenheit), apre la finestra e accende il ventilatore.

quando la temperatura interna supera gli 80 gradi (Fahrenheit), apre la finestra e accende il ventilatore. Il volume è disattivato: quando l’utente disattiva l’audio della musica, è possibile spegnere gli altoparlanti automaticamente o avviare un timer.

quando l’utente disattiva l’audio della musica, è possibile spegnere gli altoparlanti automaticamente o avviare un timer. Il dispositivo è agganciato/sganciato alla dock: si trova comunemente su lavapavimenti, tosaerba e aspirapolvere. Ad esempio: quando l’aspirapolvere si aggancia alla dock, la trasmissione viene terminata.

si trova comunemente su lavapavimenti, tosaerba e aspirapolvere. Ad esempio: quando l’aspirapolvere si aggancia alla dock, la trasmissione viene terminata. Il dispositivo è in pausa: quando viene messo in pausa un programma TV, può abbassare automaticamente le luci o accendere il caminetto.

quando viene messo in pausa un programma TV, può abbassare automaticamente le luci o accendere il caminetto. La serratura è bloccata: se la serratura della porta è bloccata, trasmette a casa che la serratura è bloccata e fa lampeggiare una luce.

se la serratura della porta è bloccata, trasmette a casa che la serratura è bloccata e fa lampeggiare una luce. Percentuale di umidità: quando l’umidità scende al di sotto del 40%, accende l’umidificatore.

quando l’umidità scende al di sotto del 40%, accende l’umidificatore. Rilevamento di presenza: quando viene rilevato qualcuno in una determinata zona o stanza, accende la luce.

… e nuove azioni

La novità include anche una serie di nuove azioni da sfruttare nell’ambito delle Automazioni nell’app Google Home. Di seguito si riporta la lista completa:

Effetti di luce: dalle luci pulsate, alla veglia/sonno e persino al loop di colori. Ecco alcuni esempi da provare: Impulso: fornisce feedback visivo. Quando viene premuto il campanello, può far lampeggiare la luce di una determinata stanza. Sveglia/sonno : quando viene spenta la sveglia, può riattivare lentamente le luci nell’arco di un’ora. Color Loop: quando viene pronunciato il comando “Party Time”, Color Loop si accende per 30 minuti.

dalle luci pulsate, alla veglia/sonno e persino al loop di colori. Ecco alcuni esempi da provare: Apertura o chiusura del dispositivo : aprire e chiudere finestre, porte o persiane è un gioco da ragazzi.

: aprire e chiudere finestre, porte o persiane è un gioco da ragazzi. Dispositivo agganciato alla dock: ora si può impostare un’azione per agganciare un dispositivo come aspirapolvere, lavapavimenti o tosaerba ad un determinato orario.

ora si può impostare un’azione per agganciare un dispositivo come aspirapolvere, lavapavimenti o tosaerba ad un determinato orario. Imposta umidità : è possibile impostare l’umidità della casa in base alla temperatura. Queste azioni potrebbero aiutare a migliorare la qualità dell’aria.

: è possibile impostare l’umidità della casa in base alla temperatura. Queste azioni potrebbero aiutare a migliorare la qualità dell’aria. Metti in pausa/riattiva il dispositivo : pensata per mettere in pausa o riattivare dispositivi come TV, lettori musicali e videogiochi. È possibile anche controllare elettrodomestici come aspirapolvere, irrigatori, lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice.

: pensata per mettere in pausa o riattivare dispositivi come TV, lettori musicali e videogiochi. È possibile anche controllare elettrodomestici come aspirapolvere, irrigatori, lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice. Timer: avvia, metti in pausa, riprendi o annulla i timer per attività come cucinare, pulire e fare commissioni. Si riportano alcuni esempi interessanti: Imposta un timer per 30 minuti per preparare la cena. Metto in pausa il timer quando devo controllare il cibo. Riprendi il timer quando ho finito di controllare il cibo. Annulla il timer se devo uscire di casa.

avvia, metti in pausa, riprendi o annulla i timer per attività come cucinare, pulire e fare commissioni. Si riportano alcuni esempi interessanti: Disattiva volume: attiva o disattiva l’audio dei dispositivi come telefono, TV e lettore musicale quando c’è bisogno di un momento di silenzio.

attiva o disattiva l’audio dei dispositivi come telefono, TV e lettore musicale quando c’è bisogno di un momento di silenzio. Riavvia il dispositivo: riavvia rapidamente dispositivi come router, console di gioco, laptop e TV. Questa azione potrebbe aiutare a risolvere i problemi o migliorare le prestazioni: in questo modo è possibile pianificare un riavvio del dispositivo con una cadenza fissa.

riavvia rapidamente dispositivi come router, console di gioco, laptop e TV. Questa azione potrebbe aiutare a risolvere i problemi o migliorare le prestazioni: in questo modo è possibile pianificare un riavvio del dispositivo con una cadenza fissa. Esegui aggiornamento software: aiuta a migliorare la sicurezza e le prestazioni dei dispositivi: questa azione consente una pianificazione degli aggiornamenti software.

Disponibilità

Veniamo alle note dolenti: Google ricorda che il supporto alle novità software può essere limitato dal produttore del proprio dispositivo. Per saperne di più, è possibile visitare questo link. Ove il proprio dispositivo non figuri in elenco, è possibile che la funzionalità non sia stata implementata dal produttore.

Leggi anche: le nostre guide all’acquisto per la smart home