L’estate sta volgendo al termine, e come da tradizione molte aziende tecnologiche hanno iniziato a lanciare le proprie offerte dedicate all’inizio del nuovo anno scolastico e dell’anno accademico. Il produttore cinese OnePlus ha appena annunciato una serie di offerte esclusive sul suo store online ufficiale, in occasione del periodo noto come “Back to School“. Si tratta di promozioni pensate per offrire vantaggi speciali ai clienti in vista dell’imminente ritorno a scuola.

Il Back to School di OnePlus offre OnePlus Pad e tanti smartphone in offerta

Come anticipato in apertura, nella giornata di oggi OnePlus dà il via al periodo promozionale Back to School, che offre sconti esclusivi a tutti gli studenti che, a settembre, devono riprendere gli studi scolastici e universitari. Le promozioni attualmente in corso includono uno sconto studenti del 10% che si estende a una vasta gamma di prodotti OnePlus, offerte speciali sul flagship OnePlus 11 (e altri smartphone di fascia inferiore) e la possibilità di ottenere accessori gratuiti da abbinare al primo tablet dell’azienda OnePlus Pad. Si tratta di offerte molto vantaggiose pensate per i giovani utenti che vogliono ottenere il massimo dall’offerta tecnologica di quest’anno e addentrarsi nell’ecosistema del brand.

Prima di addentrarci nell’elenco dei dispositivi in offerta, vi ricordiamo che le offerte in vigore sono valide per pochi giorni: partono infatti oggi, 21 agosto 2023, e terminano il 25 agosto 2023 alle ore 14:00. Nel caso in cui siate interessati ad uno dei prodotti scontati che trovate qui sotto, il nostro consiglio è quindi quello di affrettarsi, per non evitare di rimanere a bocca asciutta. Andiamo ora a vedere una selezione dei migliori prodotti proposti per tutti gli studenti che seguono il nostro sito.

Offerta OnePlus 11

Partiamo dallo smartphone di punta dell’azienda OnePlus 11, che grazie al potente chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm riesce a combinare prestazioni eccellenti e una durata della batteria superlativa (qui la nostra recensione testuale). La promozione in corso permette di usufruire del classico sconto del 10% dedicato agli studenti, oltre a uno sconto speciale di 100 euro sul prezzo di listino; lo sconto totale arriva, in base alla versione scelta, a un massimo di 182 euro. Oltre a questo sconto, gli acquirenti del dispositivo potranno ricevere un regalo gratuito dal valore di 24.99 euro. Di seguito trovate il link per procedere con l’acquisto dello smartphone.

Acquista OnePlus 11 in offerta con il Back to School

Offerta OnePlus Nord 3

Come anticipato, le offerte non si limitano al solo smartphone di punta ma includono anche il nuovo modello di fascia media OnePlus Nord 3 (trovate la nostra recensione a questo indirizzo). Anche in questo caso è possibile sfruttare lo sconto dedicato agli studenti del 10% per un risparmio totale di 55 euro, oltre a ricevere un regalo gratuito del valore di 22.99 euro. Qualora interessati, di seguito trovate il link diretto per finalizzare l’acquisto.

Acquista OnePlus Nord 3 in offerta con il Back to School

Offerta OnePlus Nord CE 3 Lite

Per chi vuole entrare nel mondo OnePlus ma vuole spendere cifre contenute senza rinunciare all’ecosistema del produttore e alla rete 5G, OnePlus mette a disposizione uno sconto di 50 euro per l’acquisto di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, da sommare allo sconto studenti del 10% (il risparmio totale è quindi di 78 euro). Anche in questo caso non manca il regalo gratuito del valore di 19.99 euro. Di seguito trovate il link per acquistare il prodotto.

Acquista OnePlus Nord CE 3 Lite in offerta con il Back to School

Offerta OnePlus Pad

L’ultima proposta del Back to School di OnePlus riguarda il primo tablet dell’azienda, OnePlus Pad. Oltre allo sconto studenti del 10% (che come abbiamo visto è utilizzabile su tutti i prodotti che fanno parte dell’offerta), gli acquirenti riceveranno gratuitamente una tastiera magnetica targata OnePlus che avvicina di molto il tablet a un vero e proprio computer portatile con schermo touch; la tastiera magnetica in regalo ha un valore commerciale di ben 149 euro, ma solo fino al 25 agosto 2023 non dovrete sborsare un solo euro e la riceverete in regalo, contestualmente all’acquisto di OnePlus Pad. Maggiori dettagli sull’accessorio (che riceverete gratuitamente) li trovate qui. Invece di seguito trovate il link per procedere all’acquisto del tablet:

Acquista OnePlus Pad in offerta con il Back to School

Siamo giunti alla conclusione dell’elenco dei prodotti inclusi nella promozione di fine estate di OnePlus dedicata a tutti i giovani appassionati di tecnologia. Vi ricordiamo che tutte le offerte menzionate in questo articolo sono valide fino alle ore 14:00 del 25 agosto 2023. Se siete studenti e volete acquistare uno dei prodotti del brand, questo è il momento giusto per portarvi a casa il prodotto che stavate cercando a un prezzo esclusivo. Ricordate che le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi vi consigliamo vivamente di agire tempestivamente.

