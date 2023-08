Google Home rappresenta uno dei pilastri dell’ecosistema del gigante di Mountain View e, in virtù di questo ruolo, riceve costantemente migliorie e aggiornamenti che introducono nuove funzioni e ne arricchiscono l’esperienza utente.

Negli ultimi mesi l’applicazione stata tra quelle a cui Google ha rivolto molte attenzioni per via della rinnovata interfaccia, lanciata con la versione 3.0 nel mese di maggio e che ora si appresta ad accogliere la versione 3.5 che porta in dote, in particolare, una comoda novità per chi utilizza il servizio di Google per controllare il wi-fi di casa. Scopriamo di cosa si tratta.

Controllare le connessioni Wi-Fi è ancora più facile e immediato grazie a Google Home 3.5

Come anticipato, la versione 3.5 – attualmente in fase di rilascio – espande le potenzialità dei controlli del Wi-Fi migliorando, nello specifico, la funzione di pausa o di priorità della connessione nei confronti di un determinato dispositivo connesso alla rete di casa. Ebbene, grazie alla nuova versione sarà possibile scegliere l’intervallo di tempo all’interno del quale mettere in pausa o dare priorità alla connessione di un dispositivo.

Gli intervalli disponibili permettono un controllo alquanto granulare sulla pausa o priorità e sono: 30 minuti, 1, 2, 4 o 8 ore o un tempo indefinito. Sarà sempre possibile interrompere la suddetta funzione manualmente semplicemente tappando sulla voce dedicata. Peraltro, le opzioni più brevi e più lunghe di pausa non sono disponibili per quanto concerne la priorità della connessione, una carenza che auspichiamo possa essere colmata con la prossima release.

Seppur possa sembrare un’aggiunta minore – e, di fatto, lo è trattandosi di una minor release – l’introduzione della possibilità di assegnare intervalli temporali alle funzioni di pausa e priorità a determinati dispositivi connessi rappresenta l’ennesimo passo compiuto dal colosso di Mountain View nel rendere Google Home l’unico vero centro di controllo della propria casa raggruppando ogni possibile funzione, sia essa anche di terze parti, al suo interno al fine di rendere sempre più immediato e semplice il controllo della domotica di casa.

Altra piccola novità di questo aggiornamento è la modifica alle icone per Punti e Wi-Fi Familiare (versione 3.4 a sinistra e 3.5 a destra).

Come aggiornare Google Home e aderire all’Anteprima pubblica

Questo aggiornamento rientra indubbiamente nel novero delle novità minori le quali, se sommate, contribuiscono a incrementare notevolmente la qualità dell’esperienza utente di un’applicazione, soprattutto di un servizio cruciale come Google Home con cui, spesso, interagiamo rapidamente e in momenti della giornata molto differenti tra loro.

La suddetta novità è attualmente già disponibile sull’anteprima pubblica di Google Home: qualora voleste entrarne a far parte per provare tutte le novità in anteprima – dalle più piccole alle più importanti – basterà recarvi in: Impostazioni > Servizi e assistenza Nest > Anteprima pubblica.

Google Home 3.5 in versione stabile, invece, è in fase di rilascio sul Google Play Store; per controllare manualmente di aver ricevuto l’aggiornamento vi basterà cliccare sul seguente badge.

