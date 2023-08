Samsung Galaxy S23 Ultra è oggi uno dei migliori smartphone Android in circolazione ma il colosso sudcoreano è alla ricerca di modi per migliorare ulteriormente il proprio flagship in ottica 2024, anno in cui conosceremo Galaxy S24 Ultra.

Andando oltre i dispositivi canonici, da anni Samsung è leader nel segmento degli smartphone pieghevoli e, per ammissione ufficiale del CEO dell’azienda, all’orizzonte ci sarebbero ulteriori tipologie di dispositivi pieghevoli, come tablet e forse addirittura laptop.

Samsung Galaxy S24 Ultra adotterà un frame in titanio

Stando a quanto riportato dal noto leaker Ice Universe su X (l’ex Twitter), Samsung Galaxy S24 Ultra peserà 233 grammi, appena un grammo in meno rispetto all’attuale flagship, nonostante il passaggio al frame in lega di titanio, materiale decisamente più resistente rispetto all’Armor Aluminum, una sorta di “alluminio rinforzato” che l’azienda usa normalmente per i suoi flagship.

Il passaggio al titanio consentirebbe a Samsung di fare un notevole passo in avanti in termini di qualità, pareggiando Apple che sembrerebbe avere scelto il titanio per il frame dei propri iPhone di punta del 2023, ovvero iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, con l’obiettivo di rendere i due smartphone più maneggevoli dei predecessori, resi pesantissimi dal telaio in acciaio inossidabile.

Tornando a noi, Galaxy S24 Ultra potrebbe quindi essere il primo smartphone Android dotato di un frame in titanio dai tempi dell’Essential Phone PH-1 (smartphone lanciato nel 2017 dall’azienda sulle cui ceneri sarebbe poi nata Nothing).

Nuova indiscrezione sull’app fotocamera di Galaxy S24 Ultra

Oltre a concentrarsi sul passaggio da alluminio a titanio, Ice Universe fornisce un’indiscrezione legata all’app Fotocamera che troveremo a bordo del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Nello specifico, pare che il team di sviluppo possa aggiungere l’opzione dello zoom 5x tra quelle in primo piano (intermedia tra 3x e 10x): questa opzione dovrebbe essere resa possibile dal rinnovato sensore teleobiettivo 3x da 50 megapixel che dovrebbe debuttare sul flagship 2024.

Oltre a migliorare sensibilmente gli scatti con zoom 3x, questo sensore dovrebbe permettere allo smartphone di rendere al meglio anche nel range di zoom dal 4x al 9,9x, ovvero subito prima dello switch con il teleobiettivo 10x.

Samsung Galaxy S24 Ultra will add 5x buttons on this basis, and 5x will also have the optical magnification effect brought by high pixel cropping, and the picture quality should be good. pic.twitter.com/IegT3PI69G — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 17, 2023

Non solo smartphone nel futuro pieghevole di Samsung

Lo scorso 28 luglio, la testata The Independent ha intervistato T.M. Roh, CEO della divisione Mobile di Samsung, il quale ha confermato che l’azienda stia effettivamente lavorando alla realizzazione di altri dispositivi pieghevoli che saranno decisamente diversi rispetto agli smartphone pieghevoli che oggi conosciamo, gli ultimi dei quali, in ordine cronologico, sono Galaxy Z Flip5 (trovate qui la nostra recensione) e Galaxy Z Fold5 (trovate qui la nostra recensione).

Sono tablet e laptop i prossimi indiziati

A una domanda circa l’arrivo di un possibile tablet Android pieghevole, un dispositivo mai menzionato dall’azienda sudcoreana e inedito anche per gli altri player del panorama Android, Roh ha così risposto:

“Il tablet è un’ottima categoria di prodotti, in cui possiamo applicare il formato pieghevole. Perché io e Samsung Mobile siamo così convinti del pieghevole? La ragione è molto semplice: perché è stato parte della storia umana e della natura umana per così tanto tempo leggere libri o usare quaderni. Quello che è stato applicato agli smartphone si diffonderà poi anche su tablet e laptop. A tal fine noi di Samsung stiamo investendo molte risorse. E una volta che la tecnologia di base è stata sviluppata e crediamo che il prodotto sia pronto per fornire un’innovazione significativa ai consumatori, allora, ovviamente, vorremo presentarli.”

Sebbene Roh non fornisca una tempistica chiara su quando potremo assistere al debutto di prodotti pieghevoli “non smartphone”, queste affermazioni lasciano trasparire il fatto che l’azienda abbia in mente un futuro sempre più pieghevole.

Samsung Galaxy Z Fold Tab sarà finalmente reale?

Finora eravamo a “conoscenza” del fatto che ci fosse in cantiere un tablet pieghevole a marchio Samsung esclusivamente da sporadiche indiscrezioni che tiravano in ballo il Galaxy Z Fold Tab, un dispositivo già tirato in ballo nel 2021 e poi “rimandato” al 2022.

Più recentemente, nel mese di aprile 2023, era stato ipotizzato (dal leaker Revegnus) come complemento della serie Galaxy Tab S9, annunciata dal colosso sudcoreano in concomitanza con i nuovi smartphone pieghevoli.

Ovviamente questo scenario non si è verificato ma, mai quanto ora, c’è una concreta possibilità di vederlo in tempi non troppo lontani. Restiamo quindi in attesa di scoprire come sarà questo dispositivo, certi del fatto che i leaker proveranno a sbizzarrirsi nelle prossime settimane.

