Sia Samsung che Xiaomi in questi anni hanno dimostrato di credere nel settore dei dispositivi pieghevoli e pare abbiano importanti progetti al riguardo anche per i prossimi mesi.

Samsung prepara un tablet pieghevole

Da questo punto di vista Samsung è decisamente più avanti rispetto al colosso cinese, in quanto ha già lanciato numerosi smartphone pieghevoli e domani è attesa la nuova generazione con Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Ma pare che il produttore coreano sia pronto a lanciare anche un tablet pieghevole e ciò potrebbe avvenire già nel corso della prima parte del 2023.

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, infatti, il primo tablet pieghevole dell’azienda dovrebbe appartenere alla serie Samsung Galaxy Tab S9, che potrebbe essere lanciata insieme alla serie Galaxy S23.

Sarà interessante scoprire che tipo di soluzione il colosso coreano deciderà di preferire per quanto riguarda il form factor e il sistema di piegatura di questo tablet (lo scorso anno si è anche “vociferato” di un device con doppia piegatura) ma per saperne di più non ci resta altro da fare che avere pazienza.

Xiaomi MIX Fold 2 avrà un super display interno

Passando a Xiaomi, il colosso cinese ha in programma il lancio di Xiaomi MIX Fold 2, smartphone che sarà annunciato giovedì 11 agosto.

Stando alle ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe poter contare su due display con refresh rate a 120 Hz, entrambi realizzati da Samsung: quello interno dovrebbe essere un pannello Samsung Eco² OLED mentre quello esterno dovrebbe essere un Samsung E5.

Per quanto riguarda il pannello Samsung Eco² OLED, si tratta dello stesso usato in Samsung Galaxy Z Fold3 e tra le sue caratteristiche spiccano la riduzione del consumo energetico del 25% e l’aumento della trasmissione della luce del 33%.

Tra le altre caratteristiche del device non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una fotocamera principale da 50 megapixel e il chip di immagine Xiaomi Surge C1.

Insieme a Xiaomi MIX Fold 2 il colosso cinese presenterà anche Xiaomi Pad 5 Pro 12,4″ e Xiaomi Buds 4 Pro.

Appuntamento a giovedì per scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi device di Xiaomi.

