Samsung ha in cantiere un tablet pieghevole almeno dal 2014/2015, come dimostrano varie richieste di brevetti trapelati in questi ultimi anni, in base ai quali è stato realizzato il render dell’immagine di copertina.

L’idea progettuale era per lo più basata su un sistema a doppia cerniera e ora sembra che il colosso sudcoreano sia in una fase piuttosto interessante del progetto.

Secondo GizmoChina Samsung sarebbe intenzionata a rilasciare questo tablet pieghevole nel primo trimestre del 2022 con il nome di Galaxy Z Fold Tab che sembra piuttosto logico. La “Z” si riferirebbe alle due cerniere e alle tre sezioni di display del tablet.

Samsung potrebbe rivelare Galaxy Z Fold Tab questa estate

Al momento non ci sono molti dettagli sul presunto tablet Samsung Galaxy Z Fold Tab, tuttavia le indiscrezioni suggeriscono che sarà dotato della S Pen di nuova generazione che dovrebbe essere presentata ad agosto in occasione del lancio di Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

Non è dunque da escludere che Samsung potrà approfittare di questo evento per anticipare ufficialmente questo suo nuovo tablet.

Il prossimo tablet tri-fold dovrebbe offrire anche un vetro ultrasottile migliore rispetto alla generazione attuale che sarà introdotto nel successore di Samsung Galaxy Z Fold2 5G che probabilmente rappresenterà un banco di prova per il primo tablet pieghevole di Samsung.

Attualmente il produttore sudcoreano commercializza due tipi di smartphone pieghevoli ed entrambi sono dotati di un unico cardine.