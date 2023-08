Mancano ancora un paio di mesi alla finestra di lancio in cui Google dovrebbe svelare al mondo i prossimi flagship Android Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro.

A differenza di quanto successe lo scorso anno con i predecessori Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, spoilerati dal punto di vista estetico direttamente dal colosso di Mountain View e investiti nelle settimane a seguire da un numero crescente di rumor, i due attesi smartphone Made by Google stanno “nascendo” un po’ nell’ombra. Nelle ultime ore, tuttavia, un noto leaker ha confermato alcune indiscrezioni, circolate in precedenza, su tagli di memoria e colorazioni di entrambi i modelli.

Confermati tagli di memoria e colorazioni dei Google Pixel 8

Qualche ora fa, Roland Quandt, nota firma del portale tedesco WinFuture.de, è tornato a parlare dei prossimi smartphone di punta della gamma Pixel, tirando in ballo una “fonte affidabile” (si parla di un rivenditore tedesco che in passato ha fornito alla testata informazioni attendibili) che avrebbe confermato alcuni dettagli trapelati in precedenza.

I flagship 2023 Made by Google verranno commercializzati negli stessi tagli di memoria interna (ovvero lo spazio di archiviazione a disposizione dell’utente, al netto poi dello spazio occupato dal sistema operativo Android 14) dei modelli 2022: il Google Pixel 8 arriverà nei tagli da 128 e 256 GB; il Google Pixel 8 Pro arriverà anche nel taglio da 512 GB che affiancherà i tagli da 128 e 256 GB.

Oltre a confermare i tagli di memoria, il rivenditore tedesco ha confermato anche le colorazioni disponibili al lancio per entrambi gli smartphone: il modello “base” arriverà nelle tre colorazioni Licorice, Peony e Haze; il modello “Pro”, invece, arriverà nelle tre colorazioni Licorice, Porcelain e Sky.

Rispetto ai dettagli su colorazioni e sfondi in palette dedicati trapelati un paio di mesi fa, sembrerebbe mancare la colorazione Jade prevista su entrambi i modelli: questo potrebbe non significare che la colorazione sia stata fatta fuori ma che, magari, possa configurarsi come colorazione esclusiva del Google Store (ad esempio come la colorazione Coral su Google Pixel 7a).

Cosa sappiamo finora sui prossimi flagship Made by Google

Già da parecchi mesi si parla dei prossimi flagship di casa Google, smartphone Android che costituiranno, in generale, l’ottava iterazione della gamma Pixel e la terza da quando, con i Pixel 6, sono avvenuti i cambi nella filosofia di design e nella scelta del SoC, ora “proprietario” ma sviluppato e prodotto in collaborazione con Samsung (quest’anno sarà la volta del Google Tensor G3).

Sebbene non siano corposissime, sono parecchie le indiscrezioni trapelate su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Senza andare troppo indietro nel tempo, negli ultimi due mesi sono emersi dettagli sulle fotocamere, sui display, su nuove funzionalità (come la modalità desktop), su batteria e tecnologia di ricarica, presunto prezzo del modello base, specifiche chiave del modello Pro, protagonista di un concept trailer che ne esalta il design, ricostruito in base alle indiscrezioni.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro dovrebbero essere ufficializzati nel mese di ottobre (i Pixel 7 vennero ufficializzati il 6 ottobre 2022, mentre i Pixel 6 il 19 ottobre 2021). Man mano che ci andremo avvicinando al momento del lancio, le indiscrezioni diventeranno sicuramente più corpose.

